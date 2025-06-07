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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Світло зникає з глибин: науковці виявили тривожні зміни в океанах світу

Вчені зафіксували потемніння понад 20% світового океану. Це зменшує зону, де можливе життя. Зміни можуть вплинути на цілі екосистеми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Океан

Океан / © unsplash.com

За останні два десятиліття понад п’ята частина світового океану стала темнішою. До такого висновку дійшли дослідники з Плімутського університету (Великобританія). Як з’ясувалося, з 2003 по 2022 рік прозорість води знизилася на 21%, що може мати серйозні наслідки для морських екосистем і клімату планети.

Про це повідомило видання earth.com.

ровели багаторічне дослідження змін у фототичній зоні океану — верхньому шарі води, де сонячне та місячне світло забезпечують життя морських організмів.

Команда використовувала супутникові дані NASA Ocean Color Web за 2003–2022 роки, розділивши поверхню океану на пікселі шириною 9 км. Для кожного пікселя вони застосували алгоритм, який розраховує глибину проникнення світла, враховуючи денне та нічне освітлення.

Результати показали, що понад 46 мільйонів квадратних миль, або 21% світового океану, помітно потемніли. Близько 9% площі втратили понад 50 метрів світлої глибини, а 2,6% — понад 100 метрів, що відповідає території розміром із Індію. У цих зонах зменшилася кількість світла, що проникає крізь товщу води, відповідно зменшилась фототична зона — область, життєво необхідна для планктону, риб та інших організмів.

Причини потемніння різняться. У прибережних регіонах воно пов’язане зі стоком з суші — опади змивають поживні речовини, осади та органіку, що робить воду каламутнішою. У відкритому океані впливають такі чинники, як масове цвітіння водоростей та зміна температури поверхні моря.

Найбільші втрати світла зафіксовано у районі Гольфстріму, в полярних регіонах, а також у Балтійському морі. Ці території вже зазнають впливу кліматичних змін, таких як підвищення температури води, танення льоду та зміна морських течій.

Професор Томас Дейвіс з Плімутського університету зазначив, що темніша вода — це не лише зміна кольору, а свідчення структурних змін у морських екосистемах. За його словами, зменшення світла обмежує середовище для організмів, які покладаються на освітлення для виживання та розмноження.

Професор Тім Сміт з Плімутської морської лабораторії додав, що океан значно динамічніший, ніж здається: рівень освітленості змінюється щодня, і тварини чутливо реагують на ці коливання. Зменшення фототичної зони змушує їх скупчуватися біля поверхні, де посилюється конкуренція за ресурси, що може призвести до глибоких змін у морських екосистемах.

Попри це, дослідники також зафіксували світлішання вод на приблизно 10% площі океану — близько 23 мільйонів квадратних миль. Утім, темні зміни є більш поширеними та масштабними.

Нагадаємо, нове дослідження із залученням штучного інтелекту виявило три різні стилі письма, використані при написанні Біблії. Це спростовує прийняте у християнстві та іудаїзмі уявлення, що автором п’яти перших книг Старого заповіту був Мойсей.

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