Світові загрожує нова екологічна катастрофа: вчені попередили про загрозу зникнення "дерева життя"

Баобаби можуть жити тисячі років, але тепер знаходяться на межі зникнення.

"Матір лісу", "дерево життя" або "перегорнуте дерево" – так називають баобаби через їхню дивну форму, унікальні властивості і довгий вік. Але тепер ці велетні перебувають у небезпеці через глобальні зміни клімату та варварське знищення лісів.

Щоб сприяти збереженню баобабів, міжнародна група вчених з Китаю, Великобританії та Мадагаскару дослідила ДНК цих стародавніх дерев та з'ясувала їхнє походження.

Про це пише ВВС.

Дослідження ДНК виявило, що історія цих реліктових дерев почалася на Мадагаскарі 21 мільйон років тому. Згодом океанські течії перенесли їхнє насіння до Австралії та Африки. Мільйони років еволюції призвели до виникнення восьми окремих видів, шість з яких ростуть на материнському острові. Сьомий вид розповсюджений по всій Африці, а восьмий – зустрічається на північному заході Австралії.

Наразі два острівних вида знаходяться під загрозою зникнення, зокрема так званий гігантський баобаб, найбільший та найвідоміший представник цього роду дерев.

"Нам вдалося точно визначити походження баобабів, які є культовими видами, що підтримують велику різноманітність тварин та рослин, а також існування людей. Ця інформація допоможе їх зберегти", – пояснив доктор Ілія Лейтч із Британського королівського ботанічного саду К'ю.

Баобаби можуть жити тисячі років і виростають до величезних розмірів. Всередині своїх товстих стовбурів вони зберігають великі запаси води, які допомагають їм пережити посушливі сезони.

Плоди баобабів вважаються суперфудом, а з їхньої деревини видобувають волокна, з яких плетуть мотузки або виготовляють одяг.

Великі білі квіти баобабів розкриваються в сутінках, тому їх запилюють кажани, які харчуються нектаром. А крони цих могутніх дерев є важливими місцями гніздування птахів.

Зникнення "дерев життя" загрожуватиме екологічною катастрофою тваринам та людям, які виживають завдяки унікальним властивостям баобабів.

Дослідники закликають до більш активних зусиль щодо збереження дерев, які, за їхніми словами, можуть бути ближчими до зникнення, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, вчені попередили про зменшення чисельності одного з найважливіших у світі запилювачів. Зникнення джмелів може призвести до екологічного лиха.

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