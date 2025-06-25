Світу загрожує нова пандемія: дослідники виявили у кажанів раніше невідомі смертельні віруси

В Китаї у кажанів знайшли нові смертельно небезпечні віруси

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Вчені виявили десятки раніше невідомих науці вірусів у кажанів, і деякі з них виявилися «родичами» смертоносних вірусів Ніпах та Хендра. Це відкриття викликає серйозне занепокоєння щодо потенційного ризику передачі цих інфекцій людям та можливого виникнення нової пандемії з високою смертністю.

Про це пише Daily Mail.

Невідома загроза від риховують китайські кажани Китаю

Дослідники з Інституту боротьби з ендемічними захворюваннями та профілактики китайської провінції Юньнань протягом чотирьох років (з 2017 по 2021) аналізували нирки 142 кажанів 10 різних видів. Використовуючи передові методи генетичного секвенування, вони виявили 22 віруси, 20 з яких раніше ніколи не зустрічалися.

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Два з них викликали особливе занепокоєння, оскільки належать до роду Henipavirus — тієї ж групи, що включає віруси Ніпах та Хендра. Ці нові геніпавіруси були знайдені у фруктових кажанів, що мешкають біля садів, поруч із людськими поселеннями в Юньнані.

«Ці знахідки розширюють наше розуміння інфекційної флори нирок кажанів, підкреслюють критичні зоонозні загрози та вказують на необхідність комплексного аналізу мікробів раніше недосліджених органів для кращої оцінки ризиків поширення вірусів з популяцій кажанів», — заявили дослідники.

Віруси, що викликають жах: Ніпах та Хендра

Віруси Ніпах та Хендра можуть спричиняти серйозні захворювання у людей, включаючи гострий респіраторний дистрес та енцефаліт (запалення мозку). Видання IFL Science зазначає, що ці інфекції є рідкісними, але дуже часто призводять до смерті заражених людей.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рівень летальності від вірусу Ніпах становить від 40% до 70%. Хоча випадків зараження людей вірусом Хендра було менше, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) стверджують, що більше половини з них закінчилися летальним результатом.

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«Вірус Хендра спричинив численні смертельні спалахи серед людей та коней, включаючи загибель ветеринарів», — попередили дослідники.

Наразі не існує фармацевтичних препаратів або вакцин для лікування цих вірусів.

Молекулярний вірусолог доктор Вінод Баласубраманіам зазначив, що нещодавно виявлені геніпавіруси мають від 52% до 75% генетичної інформації спільної з вірусами Ніпах та Хендра.

«Примітно, що це дослідження знаменує собою перший випадок, коли повнорозмірні геноми геніпавірусу були ідентифіковані у китайських кажанів, що підкреслює: Юньнань є критично важливим регіоном для виникнення зоонозних захворювань через його екологічні паралелі з районами, ураженими вірусом Ніпах, такими як Малайзія», — додав Баласубраманіам.

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Оскільки геніпавіруси можуть поширюватися через сечу, дослідження підкреслює небезпеку, яку становлять забруднені фрукти та ризик передачі цих вірусів людям або худобі.

Кажани — резервуар вірусів

Кажани є природними резервуарами для широкого спектру мікроорганізмів, включаючи ті, що раніше вже передавалися людям. Одна з теорій полягає в тому, що коронавірус міг походити від кажанів, а потім передатися людям, спровокувавши глобальну пандемію COVID-19. Кажани також були пов’язані зі спалахами віруса Еболи та близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

«Віруси, що переносяться кажанами, передаються людям або через прямий контакт з кажанами, або через так званих 'проміжних' господарів, часто пов’язаних із вживанням їжі або води, забруднених слиною, фекаліями чи сечею кажанів», — попередили дослідники.

Нагадаємо, світом активно поширюється новий варіант COVID-19, який отримав назву «Німбус». Його вже зафіксували у понад 20 країнах. Симптоми нового штамму здебільшого схожі на попередні варіанти, проте є одна відмінна ознака.

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