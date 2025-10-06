Свіжі овочі можуть бути небезпечними для споживання: вчені пояснили чому

Овочі / © unsplash.com

Британські вчені виявили, що нанопластик із ґрунту може проникати в їстівні частини овочів, навіть минаючи природні захисні механізми рослин. Це відкриття викликає серйозні занепокоєння щодо безпеки продуктів харчування.

Про це йдеться у журналі Environmental Research.

Дослідники з Плімутського університету провели експеримент із редискою у водному розчині, що містив наночастинки полістиролу. Всього за п’ять днів майже 5% пластику проникло в корені рослини. Що найважливіше, чверть цього пластику була знайдена в їстівній частині кореня, а також у вищих пагонах.

Фізіолог Натаніель Кларк підтвердив, що наночастинки проникають крізь смужку Каспарія — бар’єр у коренях, який має фільтрувати шкідливі речовини. Це означає, що нанопластичні частинки можуть долати цей бар’єр, накопичуючи їх у рослинах та передаючи їх будь-чому, що їх споживає.

Хоча експеримент не імітував реальні агроумови, вчені впевнені: головний принцип працює. Нанопластик може поглинатися різними видами продуктів і, таким чином, мільйонами фрагментів потрапляти в наш організм, де, як відомо, він може спричиняти біологічні порушення.

За словами морського біолога Річарда Томпсона, це доводить, що забруднення пластиком накопичується «не лише в морепродуктах, а й в овочах», підкреслюючи зростальну проблему для здоров’я людини.

