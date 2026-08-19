Сигнал ішов 13 мільярдів років: астрономи розкрили таємницю найстарішої зірки Всесвіту

Телескоп Джеймса Вебба виявив наднову на відстані 13 мільярдів світлових років / © Фото з відкритих джерел

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У березні 2025 року міжнародна група астрономів зафіксувала унікальний 10-секундний гамма-сплеск GRB 250314A, що надійшов із глибин космосу від масштабного вибуху масивної зірки. Ця надзвичайна подія відбулася понад 13 мільярдів років тому, коли вік нашого Всесвіту становив лише 730 мільйонів років, що робить її найдавнішою виявленою надновою за всю історію спостережень.

Про це пише Daily Galaxy.

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Як розшифрували космічне послання

Перший сигнал про загадковий спалах надійшов від франко-китайської космічної місії SVOM, після чого до спостережень миттєво підключилася обсерваторія NASA імені Ніла Герелса Свіфта. Завдяки швидкій реакції науковці змогли точно визначити джерело рентгенівського випромінювання на небі, що дозволило іншим потужним телескопам сфокусуватися на цій самій точці.

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Вже за одинадцять годин Північний оптичний телескоп на Канарських островах зафіксував інфрачервоне післясвітіння, а згодом Дуже великий телескоп у Чилі встановив приголомшливий вік цієї події. Наземні спостереження підтвердили, що сигнал надійшов з епохи реіонізації, подолавши величезну відстань перед тим, як досягти орбіти Землі.

«Вебб забезпечив швидке та чутливе подальше спостереження, яке нам було потрібно», — зазначив Бенджамін Шнайдер, співавтор дослідження та науковий співробітник Лабораторії астрофізики Марселя у Франції.

Відкриття телескопа Джеймса Вебба

Отримавши точні координати, астрономи вирішили не поспішати і спланували роботу космічного телескопа Джеймса Вебба на той момент, коли світло від наднової мало досягти своєї максимальної яскравості. Вчені врахували, що через постійне розширення Всесвіту світло від таких віддалених об’єктів розтягується, тому ця зірка яскравішала протягом кількох місяців, а не тижнів, як це буває зазвичай.

Зроблені в липні інфрачервоні знімки не лише безпосередньо зафіксували сам вибух, а й вперше дозволили розгледіти слабку материнську галактику, де сталася ця космічна катастрофа. Хоча на фотографіях вона займає лише кілька пікселів, це відкриття побило попередній рекорд телескопа, коли було виявлено наднову віком 1,8 мільярда років.

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Подібність до сучасних зірок

Дослідники очікували, що зорі з раннього Всесвіту суттєво відрізнятимуться від сучасних через меншу кількість важких елементів, іншу масу та загальну тривалість життя. Однак після детального порівняння стародавнього вибуху із сучасними надновими в нашому найближчому космічному оточенні астрономи були вражені їхньою неймовірною фізичною схожістю.

Галактика, у якій стався вибух, також виявилася типовою для того періоду формування Всесвіту, хоча для виявлення дрібніших розбіжностей науковцям ще знадобляться додаткові масиви даних. Ця разюча подібність кидає новий виклик астрофізикам, змушуючи їх частково переглянути існуючі моделі еволюції перших зірок після Великого вибуху.

«Ми підійшли до цього з відкритим розумом. І, о диво, Вебб показав, що ця наднова виглядає точнісінько так само, як і сучасні наднові», — розповів співавтор дослідження, професор Університету Лестера Ніал Танвір.

Нагадаємо, вчені розповіли про «Землю навпаки», де річки течуть газом, а гори створені з води. Титан — єдине, крім Землі, небесне тіло в нашій Сонячній системі зі справжніми дощами, річками та повноводними морями, але його світ шокує парадоксами.

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