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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Сигнали з-під льоду Антарктиди викликали сенсацію серед фізиків: подробиці

Незвичайні сигнали з-під антарктичного льоду можуть свідчити про нові частинки або навіть фізику за межами відомого.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Антарктида

Антарктида / © Associated Press

У крижаних просторах Антарктиди детектор ANITA (Антарктична імпульсна перехідна антена) зафіксував дивовижні радіоімпульси, які наразі не піддаються поясненню в межах стандартної моделі фізики. За даними вчених, ці сигнали походили з-під багатовікового льоду — звідти, звідки не повинно було надходити жодних радіохвиль.

Про це пише Т4.

Проєкт ANITA використовує спеціальні радіоантени, які піднімаються над Антарктидою на стратосферній кулі. Вони шукають сліди космічних нейтрино — майже невловимих частинок, які взаємодіють лише через слабку ядерну силу та гравітацію. Проте 2016-го та 2018 року команда виявила надзвичайно незвичні сигнали, що могли бути породжені частинками, яких наука досі не знає.

Особливо насторожує те, що сигнали виходили з-під горизонту, наче їхнє джерело розташоване під товщею льоду, а, можливо, й гірських порід. Щоб імпульс досягнув детектора, він мав пройти через тисячі кілометрів земної кори, де мав би повністю поглинутися.

Спершу науковці припустили, що це можуть бути тау-нейтрино, які, зіткнувшись з льодом, породили вторинні частинки — тау-лептони. Проте подальший аналіз, включно з даними обсерваторії П’єра Оже та детектора IceCube, не підтвердив жодної аналогічної події. Деякі сигнали виявлялися під кутом 30 градусів до горизонту, що неможливо для нейтрино в межах нинішніх моделей.

Це призвело до сміливих гіпотез — аж до припущення про існування паралельного Всесвіту. Згідно з однією з додрукарських статей 2018 року, сигнал міг бути результатом розпаду частинки-кандидата на темну матерію — правого нейтрино, що згенерувало бозон Гіґґса та інше легке нейтрино. Останнє, зіткнувшись з Землею, спричинило висхідну зливу — процес, який міг би сигналізувати про симетричний CPT-всесвіт, що рухається у зворотному напрямку часу.

Проте NASA та команда ANITA дистанціювалися від таких інтерпретацій. У своїй заяві вони наголосили, що дані не є доказом паралельного світу, а медіа лише спекулюють. Проте навіть офіційні джерела визнають: природа цих сигналів залишається повною загадкою.

Фізики сподіваються, що новий інструмент — PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations) — дозволить зібрати більше даних.

«Можливо, ми виявимо ще більше аномалій або справжні космічні нейтрино. У будь-якому разі ми на порозі чогось великого», — заявила доцентка Стефані Віссел з Пенсильванського університету.

Нагадаємо, дослідники виявили дивовижний позитивний бік ураганів після того, як шторм 4-ї категорії перервав їхню експедицію біля узбережжя Мексики.

Команда змогла взяти проби океану одразу після проходження шторму. Вони виявили, що шторми перемішують океан настільки потужно і глибоко — до тисяч метрів, — що на поверхню піднімається багата поживними речовинами холодна вода.

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