Такий вигляд має космос зблизька: фотографка показала неймовірні спіральні галактики

Галактика "Вир". / © Space News

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Американська астрофотографка Мішель Ернандес Бейлісс зробила деталізовані знімки двох ефектних спіральних галактик — M94, також відомої як “Око крокодила”, та знаменитої M51, яку ще називають галактикою Вир.

Знімки оприлюднені виданням Space.

Галактика "Око крокодила". / © Space News

Галактика M94 розташована приблизно за 16 мільйонів світлових років від Землі й відома своїм яскравим ядром, що надає їй візуальної схожості з оком рептилії. Водночас галактика M51, яка знаходиться на відстані близько 34 мільйонів світлових років, вражає своїми масивними спіральними рукавами — вони створюють ілюзію виру, що й дало їй відповідну назву.

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Для отримання зображення M94 Ернандес Бейлісс використала власну домашню обсерваторію, обладнану високоточними телескопами, чутливими камерами та фільтрами яскравості. Загальний час експозиції склав близько 20 годин. Після зйомки зображення проходило складну цифрову обробку для корекції яскравості та кольору. Астрофотографка зазначає, що через надмірну яскравість об’єкта знімок вимагав додаткових налаштувань, щоб відобразити внутрішню структуру галактики.

Зйомки проходили під ідеальними погодними умовами — темне, безхмарне небо і відсутність місячного світла забезпечили високу якість результатів.

Фотографія галактики M51 також стала результатом багатогодинної роботи — експозиція тривала 16 годин. Для цієї зйомки було використано інший набір фільтрів, однак ті ж камери та телескопи. У результаті на знімку чітко видно складні деталі структури галактики: яскраве ядро, пилові смуги та регіони інтенсивного зореутворення.

Науковці NASA припускають, що характерна форма спіральних рукавів M51 могла з’явитися внаслідок гравітаційної взаємодії з сусідньою галактикою NGC 5195, яку видно над основною структурою галактики Вир на фото.