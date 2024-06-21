Таке буває раз на 10 тисяч років: до Землі мчить величезний астероїд

До Землі наближається астероїд. Вчені кажуть, що астероїди такого розміру наближаються так близько до нашої планети раз на 5-10 тисяч років.

Про це пише IFLScience.

Астероїд Апофіс, завширшки 375 метрів, виявили 20 років тому і передбачалося, що 2029 року цей космічний камінь може впасти на Землю. Тобто ймовірність зіткнення вчені вважали високою. Якби такий астероїд упав на нашу планету, це могло б призвести до змін клімату і навіть загрожувати існуванню людської цивілізації.

2029 року астероїд Апофіс підлетить до Землі на дуже близьку відстань — приблизно 32 тисячі км. Деякі супутники обертаються навколо землі на більшій відстані від планети.

Передбачається, що астероїд навіть буде видно неозброєним оком у нічному небі.

Згідно з повідомленням Європейського космічного агентства, такий близький проліт астроїда Апофіс є однією з найрідкісніших космічних подій.

Вчені вважають, що гравітація Землі змінить орбіту астероїда, а також швидкість його обертання навколо своєї осі. Це може призвести до виникнення землетрусів або зсувів на поверхні каменю. За допомогою космічного апарату астрономи хочуть побачити ці зміни на астероїді, який складається із силікатного матеріалу і суміші нікелю та заліза.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою — 5,35 мільйона кілометрів.

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