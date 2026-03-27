Таке буває раз на 140 років: NASA виявило аномалію на поверхні Місяця

Кратер на Місяці /Зображення згенероване ШІ

Космічний простір не перестає дивувати своїми масштабами та несподіванками. Науковці, які ретельно аналізують знімки з орбітального апарата NASA, виявили на поверхні Місяця абсолютно новий кратер величезних розмірів, поява якого є справжньою геологічною рідкістю.

Про це пише IFLScience.

Зіткнення, що буває раз на століття

Астроном Марк Робінсон під час профільної конференції в Техасі розповів, що новий слід від удару має діаметр аж 225 метрів, а його середня глибина сягає 43 метрів. За розрахунками вчених, метеорити такого масштабу стикаються з нашим супутником вкрай рідко — приблизно раз на 136–139 років. До цього відкриття найбільшим кратером, знайденим за час роботи місії з 2009 року, був об’єкт діаметром лише 70 метрів.

Знахідку оточують яскраві смуги викинутої місячної породи. Дослідники з’ясували, що найбільші уламки каміння, які розлетілися після потужного удару, сягають 11 метрів. За їхніми оцінками, ця масштабна космічна подія сталася порівняно нещодавно — наприкінці весни 2024 року.

«Той факт, що ми маємо метрові знімки до і після утворення кратера діаметром 225 метрів, надає унікальну можливість перевірити моделі формування кратерів від невеликих зіткнень», — зазначає видання.

Парадокс: кратерів стало менше

Найцікавішим та дещо парадоксальним наслідком цього падіння стало те, що загальна кількість кратерів на Місяці фактично зменшилася. Потужний вибух та викид породи просто стерли з лиця супутника дрібніші сліди від попередніх ударів метеоритів.

У зоні ураження вчені змогли розгледіти лише два старі кратери діаметром 4 та 8 метрів, які дивом вціліли на краю (приблизно за 30 метрів від межі вирви). Усі інші дрібніші заглиблення розміром до 40 метрів були повністю знищені або настільки пошкоджені, що їх більше неможливо побачити на знімках з орбіти. Вчені наголошують, що це відкриття ще раз підтверджує величезну цінність постійного відео- та фотоспостереження за нашим найближчим космічним сусідом.

Нагадаємо, за останні 200 мільйонів років радіус Місяця скоротився на 50 метрів. Тепер вчені виявили 1114 нових розламів, які свідчать про активність, яка триває.