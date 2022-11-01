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"Таке відкриття буває лише раз у житті": археологи знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів

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"Таке відкриття буває лише раз у житті": археологи знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів

Фото: Associated Press

Археологи проводили роботи в поселенні вікінгів і натрапили на скарб.

Археологи  під час розкопок у Стокгольмі знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів. Зокрема, було виявлено 20 будинків і споруд, які належать до того часу.

Про це пише видання Heritage Daily.

Археологи проводили роботи в поселенні вікінгів. Коли розкопували дерев'яну підлогу, в одному з будинків помітили керамічний горщик. У ньому був мішечок льону. Його прикрашала підвіска зі срібних монет.

Також вони знайшли кілька кілець і перлин. Продовжуючи дослідження поселення, команда також виявила стріли, каміння для обробки зерна й амулети.

Марія Лінгстрем із Національного історичного музею Швеції зазначила, "що, можливо, таке відкриття буває лише раз у житті". Поки що історики висувають гіпотези щодо того, чому скарби виявилися захованими. Археологи припускають, що люди просто їх ховали через важкі часи.

Раніше стало відомо, що археологи під час розкопок знайшли два мечі вікінгів.

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