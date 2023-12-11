Такого немає ніде у світі: у Великій Британії виявили рештки підводного монстра Юрського періоду

В англійському графстві Дорсет зі скель так званого Юрського узбережжя витягли гігантський череп морського чудовиська.

Про це пише Бі-бі-сі.

Незважаючи на колосальні розміри та загрозливий вигляд, міфічним цей монстр не був. Череп належав найбільшому морському хижакові, пліозавру, який був грозою океанів близько 150 млн років тому.

Знайдена скам'янілість досягає в довжину двох метрів і є одним зі зразків вимерлої рептилії, що найбільш добре збереглися. В результаті вчені отримали нові дані про цього стародавнього хижака.

Палеонтолог із Дорсета Стів Етчес вважає, що це — унікальний екземпляр, подібного до якого немає ніде у світі.

"Це — одна з кращих скам'янілостей, з якими мені доводилося коли-небудь працювати. Її унікальність полягає в тому, що це абсолютно цілий екземпляр. У всьому світі навряд чи хтось знаходив зразки з такою кількістю збережених деталей. А якщо й знаходили, то якась частина все одно була відсутня", - cказав він.

Вчені вже дослідили великі круглі отвори у задній частині голови черепа. За ними можна судити про розмір м'язів, які керували щелепами пліозавра, а також про гігантську силу, з якою закривалася його паща.

Максимальна сила становила близько 33 000 Ньютонів.

"Щоб ви могли уявити, що це таке: найпотужніші щелепи сучасних тварин належать гребінчастим крокодилам і можуть досягати сили близько 16 000 Ньютонів, - уточнили вчені.

Нагадаємо, вчені наблизилися до розгадки можливої причини вимирання динозаврів близько 66 мільйонів років тому. В новому дослідженні вчені стверджують, що динозаври загинули зовсім не від удару астероїда. За словами команди з Королівської обсерваторії Бельгії, основною причиною масової загибелі життя на Землі став пил із подрібненої породи, викинутий в атмосферу планети. Передбачається, що він заблокував сонце і перешкоджав фотосинтезу рослин.

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