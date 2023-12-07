Такого ви ще не бачили: вчені показали, як формуються людські кінцівки (відео)

Вчені отримали чітке уявлення про те, як розвиваються наші кінцівки, особливо на ранніх стадіях.

Про це пише ScienceAlert.

Вчені з Китаю вивчили тисячі клітин із донорських ембріональних тканин людини віком від 5 до 9 тижнів. Те, що вони виявили, було схоже на спробу зазирнути за лаштунки і побачити, як природа формує наші пальці рук і ніг.

Дослідники могли бачити, які гени і коли були активні. Вони дізналися, що приблизно на 7 тижні розвитку деякі клітини отримують сигнал зникати, оголюючи чіткі форми пальців рук і ніг.

"І це не просто крута наука, це має реальне значення. Іноді цей процес йде не за планом, що призводить до поширених деформацій кінцівок. Якщо ми краще зрозуміємо цей процес, то, можливо, зможемо знайти способи запобігання або лікування таких станів", - поділилися вчені.

Це відкриття відкриває шлях до подальших досліджень. Тепер вчені зможуть вивчити, як незначні зміни в цьому процесі призводять до різних наслідків, і застосувати ці знання в різних галузях медицини.

Нагадаємо, вчені створили синтетичні людські ембріони з використанням стовбурових клітин, що є революційним досягненням, яке дозволяє уникнути потреби в яйцеклітинах або спермі.

Читайте також: