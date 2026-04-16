Після нещодавнього розчарування, пов’язаного з кометою C/2026 A1 (MAPS), на нічному небі з’явився новий об’єкт, який викликає неабияке захоплення у науковців та аматорів. Комета C/2025 R3 (PANSTARRS), виявлена лише восени минулого року, стрімко набирає яскравість і обіцяє стати справжнім подарунком для спостерігачів.

Про це пише Britastro.org.

Об’єкт було помічено 8 вересня 2025 року за допомогою потужного 1,8-метрового телескопа на Гаваях. На момент відкриття вона була лише 20-ю зоряною величиною, проте з наближенням до Сонця її стан кардинально змінився.

Астрономи зазначають, що вже на початку 2026 року комета почала активно розвиватися. Згідно з даними архіву BAA, у березні вона «піднялася» з ранкових сутінків і значно посвітлішала.

«Наразі яскравість комети становить близько 6-ї зоряної величини, а іонний хвіст можна простежити як мінімум на 7 градусів на широкоугольних знімках», — повідомляють спостерігачі, які фіксують стан об’єкта на початку квітня.

Коли та де шукати комету в небі

За прогнозами фахівців, комета досягне своєї найближчої точки до Сонця — перигелію — вже 20 квітня 2026 року. Найкращий час для спостережень у Північній півкулі, зокрема над Україною, — наступний тиждень.

Аби побачити космічну гостю, доведеться прокинутися за кілька годин до сходу сонця. Шукати її слід низько над східним горизонтом у сузір’ї Пегаса. Орієнтиром слугують дві західні зірки так званого «квадрата Пегаса» (альфа та бета Пегаса).

«Для тих, хто хоче побачити комету, найкращі шанси будуть протягом наступного тижня, коли вона стане ще яскравішою, але залишатиметься видимою на відносно темному небі», — наголошують експерти.

Чому ця комета особлива

На відміну від багатьох інших комет, C/2025 R3 практично не має пилового хвоста, тому для візуальних спостерігачів вона може не виглядати занадто вражаюче. Проте для астрофотографів це ідеальний об’єкт завдяки довгому та хаотичному іонному хвосту.

«При нинішній швидкості посвітлення комета може досягти 3-ї зоряної величини в перигелії», — прогнозують дослідники, хоча застерігають, що через близькість до Сонця спостереження у самий день перигелію будуть майже неможливими.

Варто зауважити, що після 20 квітня комета переміститься у Південну півкулю, де її можна буде побачити у вечірніх сутінках у травні, хоча її яскравість почне поступово згасати. Для українців же «вікно можливостей» закриється вже після 18 квітня, коли об’єкт остаточно сховається у яскравих променях вранішньої зорі.

Однак є і хороша новина для спостережень у найближчі дні: Місяць, який зараз наближається до своєї останньої чверті, поступово перестане заважати своїм світлом, а повний молодик 17 квітня створить ідеальні умови для фіксації комети на темному небі.

