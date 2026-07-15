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Вчені вперше змогли зберегти життєздатність сітківки людського ока настільки довго, що вона реагувала на світло навіть через 10 годин після смерті донора. Дослідники переконані, що це відкриття може стати важливим кроком у лікуванні сліпоти та розвитку трансплантації очей.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

Міжнародна група дослідників створила спеціальну систему, яка постійно постачала донорським очам кисень та поживні речовини. Крім того, вона підтримувала тиск і циркуляцію рідини, максимально наближені до природного кровообігу.

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Завдяки цьому сітківка не лише зберегла свою структуру, а й продовжила реагувати на світлові подразники значно довше, ніж вважалося можливим раніше.

Під час експерименту реакцію сітківки на світло зафіксували в кількох донорських очах навіть через 10 годин після смерті, а самі тканини залишалися придатними для досліджень до 24 годин.

Чи означає це, що людина могла бачити після смерті

Ні, дослідники наголошують, що отримані результати не свідчать про збереження свідомості чи зору після смерті.

Сітківка може виробляти електричні сигнали самостійно, однак для повноцінного зору вони повинні передаватися через зоровий нерв до головного мозку. У донорських очей такого зв’язку вже не було.

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Тому відкриття стосується лише здатності окремих нервових клітин довше залишатися функціональними за спеціально створених умов.

На думку авторів дослідження, нова технологія може суттєво змінити розвиток офтальмології.

Триваліше збереження донорських тканин дає більше часу для:

дослідження захворювань сітківки;

випробування нових лікарських препаратів;

розробки сучасних методів лікування втрати зору;

вдосконалення технологій трансплантації тканин ока.

Крім того, це відкриває нові перспективи для майбутніх досліджень повної трансплантації ока. Однак попри важливий прорив, до повноцінної трансплантації людського ока ще далеко.

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Сьогодні лікарі успішно пересаджують лише рогівку. Пересадження усього ока потребує відновлення зв’язку між зоровим нервом і головним мозком, а сучасна медицина наразі не навчилася цього робити.

Втім, дослідники вважають, що їхня технологія стане важливим кроком до майбутніх методів відновлення зору та лікування тяжких захворювань сітківки.

Раніше міжнародне дослідження показало, що новий метод мікроультразвукової діагностики може виявляти рак простати з точністю, співставною з МРТ. Це може змінити чинні медичні протоколи, де МРТ наразі є обов’язковим етапом перед біопсією. Технологія дозволяє отримувати зображення високої якості в реальному часі та одразу визначати підозрілі ділянки.

За результатами випробувань ефективність методу майже не поступається МРТ у виявленні агресивних пухлин. У разі впровадження підхід може зробити діагностику раку швидшою і доступнішою.

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