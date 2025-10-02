- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Такого вчені ще бачили: виявлені останки динозавра віком 240 мільйонів років із лускою
Археологи назвали знахідку унікальною, оскільки на ній збереглися ділянки шкіри у формі луски.
У Швейцарії вчені виявили майже повний скелет ларіозавра (Lariosaurus valceresii). Вік останків динозавра становить 240 мільйонів років.
Про це стало відомо з дослідження, опублікованого у Swiss Journal of Palaeontology.
Археологи назвали знахідку унікальною, оскільки на ній збереглися ділянки шкіри у формі луски. Зазвичай, м’які тканини встигають зруйнуватися до того моменту, як їх виявляють.
Завдяки відкриттю вчені з’ясували, що ларіозавр мав перетинчасті лапи. Це дозволяє зробити висновок, що динозаври переміщалися у воді, використовуючи кінцівки як сучасні крокодили. До цього вважалося, що древні морські рептилії пересувалися насамперед з допомогою хвоста.
Нагадаємо, вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, які збереглися настільки добре, що створюють враження живої істоти. Це відкриття змусило науковців по-новому поглянути на процес скам’яніння, який зазвичай передбачає заміну органічних тканин мінералами.