Такої спеки ще не було: вчені попередили про нові температурні рекорди 2026 року

Найближчі місяці можуть стати черговим випробуванням для планети / © Associated Press

Кліматологи попереджають про високу ймовірність виникнення потужного природного явища Ель-Ніньйо вже влітку 2026 року.

За даними Центру прогнозування клімату NOAA, шанси на зміну поточної холодної фази теплішою у період від червня до серпня становлять 62%. Це може призвести до безпрецедентних температурних аномалій у всьому світі.

Нинішня холодна фаза, Ла-Нінья, під час якої температура моря була щонайменше на 0,5 °C нижчою за середню, добігає кінця. Якщо температура океану підніметься на 0,5 °C вище норми й утримуватиметься на цьому рівні, офіційно розпочнеться період Ель-Ніньйо.

Проте метеорологи AccuWeather не виключають розвиток «суперЕль-Ніньйо» — сценарію, за якого температура води перевищить середні показники на 2 °C. Ймовірність такого розвитку подій до кінця сезону ураганів у листопаді оцінюється у 15%.

Ель-Ніньйо зазвичай пригнічує ураганну активність в Атлантиці, проте воно суттєво впливає на континентальний клімат. Попереднє подібне явище у 2023−2024 роках зробило 2024-й найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Вчені наголошують, що окрім природних коливань океану, на планету продовжують тиснути глобальні зміни клімату, спричинені діяльністю людини. Таким чином, поєднання антропогенного чинника та потужного «суперЕль-Ніньйо» створює передумови для нових температурних антирекордів.

Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.