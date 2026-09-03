Там, де Ісус ходив по воді: археологи знайшли дивовижне місце з Біблії

Галілейське море оголило стародавній порт часів Ісуса / © Pixabay

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На березі Галілейського моря в Ізраїлі через падіння рівня води стала помітнішою частина стародавнього порту Капернаума — міста, яке в Новому Завіті тісно пов’язане з Ісусом Христом та його учнями. Археологи вважають, що гавань могла використовуватися рибальськими човнами близько двох тисяч років тому.

Саме з Галілейським морем пов’язана одна з найвідоміших біблійних історій — про те, як Ісус ішов по воді до човна своїх учнів.

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Про це повідомило видання Daily Mail.

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Що виявили біля Капернаума

Зниження рівня води в Галілейському морі ще в листопаді 2025 року оголило частини давньої портової споруди. Дослідники побачили два паралельні ряди великих каменів, розташованих приблизно за три-чотири метри один від одного.

Між ними утворювався захищений простір для швартування. За оцінками фахівців, одночасно там могли перебувати два човни.

Також на місці зберігся камінь пірамідальної форми. Вважається, що він міг слугувати своєрідним орієнтиром для суден, які заходили до гавані.

На відміну від сучасних суцільних пірсів, портові споруди римської доби могли мати окремі заглиблені місця, де швартували човни. Саме таку конструкцію дослідники побачили біля стародавнього Капернаума.

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Який зв’язок знахідки з Ісусом

Капернаум був давнім рибальським поселенням на північному березі Галілейського моря. Згідно з Новим Завітом, після від’їзду з Назарета Ісус зробив місто одним із головних місць своєї діяльності. Тут також жили або перебували деякі з його учнів.

Водночас археологи не мають доказів, що Ісус або його апостоли користувалися саме цим причалом. Ідеться про портову споруду тієї епохи, яка могла приймати човни, схожі на описані в Євангеліях.

Археолог отець Еухеніо Альята зазначив, що такі човни були достатньо місткими для групи з Ісуса та його апостолів.

Де, за Біблією, Ісус ходив по воді

У Євангелії від Івана розповідається, що учні Ісуса вирушили човном через Галілейське море до Капернаума. Під час сильної негоди вони побачили Ісуса, який наближався до них, ідучи по воді.

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Проте точного місця цієї події Біблія не називає. Тому пов’язувати виявлений порт безпосередньо з точкою, де, згідно з Євангелієм, Ісус ступив на воду, археологи не можуть.

Капернаум згадується в Новому Завіті й у зв’язку з іншими чудесами. Зокрема, Євангелія розповідають про зцілення тещі апостола Петра, паралізованого чоловіка та слуги римського сотника. У Євангелії від Матвія також описано історію про рибу, в роті якої Петро знайшов монету для сплати храмового податку.

У Галілейському морі вже знаходили човен часів Ісуса

Важливою археологічною знахідкою в цьому регіоні став стародавній рибальський човен, виявлений 1986 року під час сильної посухи. Падіння рівня води тоді оголило берег неподалік кібуца Гіносар.

Брати Моше та Юваль Луфани знайшли в мулі залізні цвяхи, а під час подальших робіт дослідники виявили залишки дерев’яного судна.

Фахівці встановили, що човен належить до римської доби, а радіовуглецеве датування віднесло його до першого століття. Судно мало близько восьми метрів завдовжки, пересувалося за допомогою весел і вітрила та могло перевозити приблизно 12 людей.

Саме такі човни могли використовувати рибалки на Галілейському морі в період, до якого належать описані в Новому Завіті події.

Нагадаємо, археологи, які проводять розкопки на березі Галілейського моря на півночі Ізраїлю, заявили, що їм вдалося ідентифікувати Бетсаїду — біблійне місто, пов’язане з Ісусом та трьома його апостолами.

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