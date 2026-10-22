Танення льоду змінює Землю несподіваним чином: учені виявили дивний ефект

Земля стає круглішою / © Фото з відкритих джерел

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Земна кора здається нерухомою, але насправді вона здатна повільно змінювати форму під тиском величезних мас льоду та води. Коли льодовики тануть, навантаження на одні ділянки зменшується, а в інших воно зростає. Через це поверхня планети буквально перебудовується — і цей процес науковці вже можуть вимірювати.

Про це пише Gizmodo.

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Як Земля «розправляється» після танення льоду

Уявіть матрац, на якому багато років лежав важкий предмет. Якщо його прибрати, поверхня не миттєво, але поступово відновлює форму. Дещо подібне відбувається із земною корою після втрати льоду: вага льодовикових щитів зменшується, і поверхня біля полюсів починає підійматися.

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Дослідник Крістофер Коцакіс проаналізував супутникові вимірювання переміщень земної поверхні за 1997–2015 роки. Результати показали, що в період від 2011-го до 2015 року полярні області підіймалися приблизно на 0,5–1 міліметр на рік. Водночас опуклість твердої поверхні Землі на екваторі поступово зменшувалася. Ці зміни мізерні для планети, але достатньо великі, щоб їх можна було зафіксувати точними приладами.

Важливо, що йдеться саме про тверду поверхню Землі, а не про всю планету разом з океанами. Тала вода переміщується в моря й океани, змінюючи розподіл маси. Тому форма земної кори та форма усієї планети з урахуванням води можуть змінюватися по-різному.

Є ще один нюанс: тала вода не зникає, а потрапляє в океани й змінює розподіл маси на планеті. Через це змінюється не лише форма земної кори, а й гравітаційне поле Землі — тобто те, як розподілена сила тяжіння в різних місцях. Американський геофізичний союз пояснює, що ці процеси не обов’язково відбуваються однаково: земна кора реагує на зміну навантаження, а гравітаційне поле — на переміщення води та інші зміни розподілу маси.

Це не означає, що Земля стала небезпечною або що її форма радикально зміниться найближчим часом. Ідеться про дуже повільні процеси, які можна зафіксувати лише завдяки надточним вимірюванням. Вони демонструють, що танення льодовиків впливає не лише на рівень океану й клімат, а й на фізичні характеристики самої планети.

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Нагадаємо, маса води та льоду впливає і на рух Землі навколо власної осі. Коли маса перерозподіляється між різними ділянками планети, це може незначно змінювати швидкість її обертання, а отже — і тривалість доби.

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