Таємна математика квітів: що виявили археологи в мистецтві 6000 років до н.е.

Халафійське квіткове мистецтво. Фото: Єврейський університет Єрусалиму

Археологи виявили, що найдавніше відоме ботанічне мистецтво світу — орнаменти галафійської культури Північної Месопотамії, створені близько 6000 року до нашої ери — приховує ранні сліди математичного мислення. Нове дослідження показало: у простих, на перший погляд, рослинних мотивах закладено значно більше, ніж декоративний задум.

Про це повідомило видання Science Alert.

На керамічних посудинах з того часу зображені квіти й інші рослини, пелюстки яких утворюють чіткі геометричні послідовності. Археологи Йосеф Гарфінкель та Сара Крулвіч із Єврейського університету в Єрусалимі встановили, що ці візерунки складаються з повторюваних чисел — 4, 8, 16, 32 і навіть 64. Така структура свідчить про раннє розуміння симетрії та принципів поділу задовго до появи письмових числових символів, які з’явилися лише через кілька тисячоліть.

Науковці проаналізували кераміку з 29 археологічних пам’яток і дійшли висновку, що рослинні зображення не мають господарського значення — це не культурні рослини й не харчові види. Дослідники припускають, що мотиви відображають естетичне сприйняття природи й інтуїтивне усвідомлення математичних закономірностей. Також вміння рівномірно розподіляти простір і дотримуватися симетрії могло формуватися в повсякденних практиках — зокрема під час спільного збирання врожаю або користування полями.

«Здатність рівномірно розподіляти простір, що відображається в цих квіткових мотивах, ймовірно, мала практичне коріння в повсякденному житті, таке як спільний збір врожаю або розподіл спільних полів», — додав Гарфінкель.

