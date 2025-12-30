- Дата публікації
Таємна математика квітів: що виявили археологи в мистецтві 6000 років до н.е.
Рослинні орнаменти на кераміці кам’яної доби виявилися не лише декоративними. Дослідження показало, що вони відображають чіткі числові та геометричні закономірності.
Археологи виявили, що найдавніше відоме ботанічне мистецтво світу — орнаменти галафійської культури Північної Месопотамії, створені близько 6000 року до нашої ери — приховує ранні сліди математичного мислення. Нове дослідження показало: у простих, на перший погляд, рослинних мотивах закладено значно більше, ніж декоративний задум.
Про це повідомило видання Science Alert.
На керамічних посудинах з того часу зображені квіти й інші рослини, пелюстки яких утворюють чіткі геометричні послідовності. Археологи Йосеф Гарфінкель та Сара Крулвіч із Єврейського університету в Єрусалимі встановили, що ці візерунки складаються з повторюваних чисел — 4, 8, 16, 32 і навіть 64. Така структура свідчить про раннє розуміння симетрії та принципів поділу задовго до появи письмових числових символів, які з’явилися лише через кілька тисячоліть.
Науковці проаналізували кераміку з 29 археологічних пам’яток і дійшли висновку, що рослинні зображення не мають господарського значення — це не культурні рослини й не харчові види. Дослідники припускають, що мотиви відображають естетичне сприйняття природи й інтуїтивне усвідомлення математичних закономірностей. Також вміння рівномірно розподіляти простір і дотримуватися симетрії могло формуватися в повсякденних практиках — зокрема під час спільного збирання врожаю або користування полями.
«Здатність рівномірно розподіляти простір, що відображається в цих квіткових мотивах, ймовірно, мала практичне коріння в повсякденному житті, таке як спільний збір врожаю або розподіл спільних полів», — додав Гарфінкель.
