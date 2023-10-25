Таємнича мумія "русалки" 1900-х років із пазурами, мордою і сивиною спантеличила вчених – фото

Загадкова мумія, схожа на русалку, налякала людей, і вчені збираються з'ясувати, що це за дивна істота.

Про це пише Daily Star.

Муміфікована істота, викинута на берег і передана в дар Історичному товариству округу Кларк в Огайо, США, ще 1906 року, буде проаналізована експертами.

Вчені проводять серію тестів над тілом "Франкенштейна", яке надто довго нервувало людей. Величезні пазурі, морда і риб'яча нижня частина тіла, вкрита пеленою довгого сивого волосся, спантеличили експертів.

Мумія "русалки" 1900-х років / Фото: Norse Media via Pen News

Вперше були проведені рентгенівські знімки та комп'ютерна томографія фігури, яка вже понад сто років блукає музеєм у Спрінгфілді.

Джозеф Кресс, радіолог з Університету Північного Кентуккі, сказав: "Зовні це здається збірною мішаниною принаймні трьох різних видів. Це голова та тулуб мавпи, руки здаються руками амфібії, майже як у алігатора, крокодила чи ящірки. А ще є хвіст риби – знову ж таки, невідомий вид. Очевидно, він виліплений, майже Франкенштейн, тому я хочу знати, які частини були зібрані разом. Передбачуваний гібрид мавпи та крокодила міг бути створений відповідно до легенди про "фіджійську русалку".

Мумія "русалки" 1900-х років / Фото: Norse Media via Pen News

Легендарним русалкам поклонялися по всій Японії, одна з них в Асакучі була зроблена з тканини, паперу, луски риби та вовни тварин. Наразі проводяться випробування, щоб побачити, яким може бути тіло.

Доктор Кресс додав: "Русалки Фіджі були частиною колекцій та інтермедій наприкінці 1800-х років. Дехто пам'ятає, що бачили їх на виставці у Меморіальній залі, будинку історичного товариства від 1926 по 1986 рік".

Зараз проводиться комп'ютерна томографія та серія тестів, щоб з'ясувати, чи є ця знахідка русалки реальною річчю або жахливою колекцією частин тварин, загорнутих у папір. Доктор вважає, що вичленування "шматочків" артефакту буде достатньо, щоб підтвердити походження "русалки".

Мумія "русалки" 1900-х років / Фото: Norse Media via Pen News

Він додав: "Таким чином ми отримуємо більше даних. Чи продовжуються ці ніздрі в те, що ми вважаємо справжньою носовою порожниною, і наскільки вони глибоко заходять? Тому що ми можемо бачити їх спереду назад і навіть з одного боку. Отже, ми робимо це з усіма частинами фіджійської русалки, не лише з головою та лицьовою областю, але також із грудною областю, а потім із хвостовою частиною".

Результати будуть надіслані до зоопарку Цинциннаті та акваріума Ньюпорта для подальшої допомоги в ідентифікації істот.

Нагадаємо, вчені створили детальний атлас мозку. До нього увійшло понад три тисячі типів клітин.

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