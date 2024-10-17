Таємничі посланці з космосу: вчені з'ясували, як метеорити потрапили на Землю

Для відколу метеоритів та їхнього потрапляння на Землю потрібний менший тиск, ніж передбачалося раніше.

Вчені з'ясувати, звідки взялися 90% усіх відомих метеоритів на нашій планеті.

Про результати дослідження пише видання ScienceAlert.

Раніше вчені з'ясували, що метеорити, які впали на Землю, мають спільне походження, але від таких саме астероїдів вони відкололися в більшості випадків залишалося загадкою.

Спочатку вчені здійснили дослідження метеоритів, які належать до класу хондрити. Свою назву космічні камені отримали через те, що вони складаються з дрібних частинок, званих хондрами. Ці частинки утворюються через швидке охолодження розплавленої породи.

Астрономи вивчили хондрити типу H і L, які становлять приблизно 70% усіх метеоритів, що впали на Землю. Н-хондрити містять багато заліза, а L-хондрити — мало.

Як показало дослідження, всі ці метеорити колись були частиною астероїдів трьох родин, розташованих у головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом: родини Массалії, родини Карини і родини Короніди.

Учені з'ясували, що зіткнення астероїдів цих сімейств між собою призвели до викиду метеоритів класу хондрити, які потрапили на Землю. Дослідження засвідчили, що метеорити виникли внаслідок зіткнень у сімействі Массалії, які сталися 466 і 40 млн років тому, а в сімействах Карини і Короніди — 5,8 і приблизно 7,6 млн років тому відповідно.

Дослідники кажуть, що в цих родинах відбувалися зіткнення астероїдів, унаслідок яких утворювалася велика кількість уламків, а ті зі свого боку переживали нові зіткнення. Це призвело до того, що метеорити були викинуті з головного пояса астероїдів.

Читайте також: