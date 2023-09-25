Таємничий басейн, незайманий людьми, знайдено у печері на глибині 210 м – фото

У США на глибині печери вчені знайшли "незайманий" басейн, який ніколи раніше не бачили люди.

Про це повідомляє Earthly Mission.

Науковці виявили його на глибині 210 м під землею. Співробітники національного парку Карлсбадські печери в Нью-Мексико назвали знахідку "чудовим видовищем".

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Басейн оточений білим матовим камінням, і хоча вода має каламутний вигляд з вершковим відтінком, чарівного молока тут, на жаль, немає. Це оптична ілюзія і вода насправді кришталево чиста.

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Керівник експедиції Макс Віссас сказав, що вода, як вважають, виникла з давніх дощових вод, що просочуються крізь вапняковий дах.

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Відкриття відбулося в печері Лечугілья, яка є однією з найбільших і найглибших відомих печер у світі. Команда спеціалізованих дослідників отримала дозвіл на дослідження за межами водоймища, відомої як Озеро Рідкого Неба. На розробку плану експедиції пішло багато часу, оскільки Озеро Рідкого Неба було вперше виявлено 1993 року.

Родні Горрокс із Carlsbad Caverns сказав: "Цей басейн був ізольований протягом сотень тисяч років і ніколи не бачив світла до того дня".

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Карловарські печери були джерелом досліджень протягом десятиліть, проте нові області все ще часто відкриваються. Ще 2012 року дослідники виявили абсолютно нову мережу тунелів, що з'єднуються та ведуть до гігантської кімнати майже 185 м у довжину і 45 м у висоту.

Нагадаємо, вчені відтворили виникнення життя у Всесвіті. Дослідники створили кілька планетарних умов у пробірці.

Читайте також: