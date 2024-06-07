Таємниці Антарктиди: вчені виявили під льодом дивовижні докази існування "зеленого континенту"

Річки Антарктиди, що зникли, навряд чи коли-небудь з'являться знову, але їх сліди допоможуть краще зрозуміти геологічну історію нашої планети.

В епоху середини пізнього еоцену, близько 34-44 мільйонів років тому Антарктида, принаймні частково, була зеленим континентом з розвиненою річковою системою. Докази цієї гіпотези нещодавно виявили вчені з Бременського університету.

Про це пише IFLScience.

40 мільйонів років тому світ загалом був спекотнішим, але різниця була найбільш різкою в Антарктиді. Великі океанські течії тягли теплу воду з екватора і омивали її береги, перш ніж формування Антарктичної циркумполярної течії заблокувало їх прохід. Отже, в ті часи високогір'я континенту були вкриті кригою, а у низинах, де росли ліси, сніг випадав лише взимку. Щоб рости, лісам потрібний дощ. А регулярний дощ означає річки.

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Через те, що Антарктида повністю вкрилася кригою багато мільйонів років тому, знайти докази існування антарктичних річок виявилося складним завданням. З того часу ландшафт континенту змінився і сьогоднішній рельєф не дозволяє визначити річища давніх річок.

До того ж пробурити товщу континентального льоду, щоб взяти зразки порід того періоду, виявилося не просто. Тому професор Корнелія Шпіґель з Бременського університету та її колеги знайшли простіший спосіб знайти русла зниклих річок Антарктиди. Вони бурили осадові породи на морському дні навколо узбережжя за допомогою криголама Polarstern.

У морі Амундсена команда виявила шар осадових порід завглибшки до 24 метрів, що складається з мінералів, характерних для Трансантарктичних гір, які поділяють Східну та Західну Антарктиду.

Щоб ці мінерали могли потрапити в море Амундсена, їх мала принести річка завдовжки 1500 кілометрів або більше, якщо вона звивалася.

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"Існування такої трансконтинентальної річкової системи показує, що – на відміну від сьогоднішнього дня – великі частини Західної Антарктиди мали розташовуватися над рівнем моря у вигляді великих плоских прибережних рівнин", – пояснили вчені.

На думку вчених річки в Антарктиді з'явилися приблизно 44 млн років тому й існували близько 10 мільйонів років, поки не почалося зледеніння материка та підвищення рівня моря, що призвело до затоплення прибережних районів.

Вчені зазначають, що враховуючи ерозію рельєфу, що відбулася з того часу, ці річки навряд чи відродяться після того, як Антарктида звільниться від крижаного покрову, що може статися всього за кілька десятків років. Однак, автори дослідження стверджують, що тільки дізнавшись, якою була Антарктида тоді, ми можемо зрозуміти, як і чому вона перетворилася на крижаний континент.

Нагадаємо, від Антарктиди відколовся крижаний “острів”. Гігантський айсберг, що утворився, має площу 380 квадратних кілометрів, тобто за розміром дорівнює найбільшому англійському острову Вайт.

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