Таємниці минулого: в Індії знайшли унікальні стародавні поховання та наскельні зображення

Археологи виявили масштабний комплекс мегалітичних споруд поблизу дамби Малампужа в штаті Керала. Відкриття може змінити уявлення про історію регіону в ранньому залізному віці.

Про це повідомило видання Arkeonews.

На ділянці площею 45 гектарів вчені виявили понад 110 мегалітів, зокрема дольмени, цисти, кам’яні кола та поховальні урни. Особливу увагу привертають масивні гранітні плити, складні багатокамерні гробниці та унікальні дольменоїдні конструкції, які, ймовірно, служили місцями поховань у ранньому залізному віці.

Окремо в заповіднику Ланккамала (Андхра-Прадеш) знайшли три скельні укриття з малюнками, створеними понад 2000 років тому. На стінах зображені тварини, люди та геометричні візерунки, створені з природних пігментів — охри, каоліну та тваринного жиру. Також виявлені написи IV–XVI століть, які підтверджують, що тут колись був центр паломництва шайвітів.

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