Таємниці Місяця: вчені знайшли "парадні двері" у надра супутника Землі

У Морі Спокою на Місяці знаходиться принаймні одна лавова трубка, яка може зберігати незаймані свідчення місячного вулканізму.

Поверхня Місяця поцяткована більш ніж 200 відомими ямами, де каміння і реголіт (поверхневий шар сипучого місячного ґрунту) провалилися в незвідані глибини. Нові дослідження показали, що одна з цих ям, розташована в Морі Спокою, провалилася в лавову трубку, утворивши підземний печерний канал з виходом на місячну поверхню.

Про це пише LiveScience.

"Ми знайшли свого роду парадні двері, щоб увійти в надра Місяця", — заявив автор дослідження, планетолог Леонардо Каррер з італійського університету Тренто.

Доступ до місячних надр робить це провалля привабливим місцем для майбутніх досліджень людиною та роботами й може дати нове уявлення про місячний вулканізм.

Колись Місяць був покритий морями магми. З часом магма охолола і перетворилася на базальтові моря, які ми бачимо сьогодні. Дослідники вважають, що на Місяці, як і на Землі, можуть бути вулканічні утворення, відомі як лавові трубки.

Лавові трубки утворюються, коли потік лави остигає й утворює затверділу зовнішню оболонку. Гаряча лава продовжує текти нею, як по трубі. Зрештою, лава витікає і залишає порожній канал, який може з'єднуватися зі спорожнілими магматичними камерами або печерами.

"У нас було багато доказів на поверхні Місяця, які передбачають, що місячні лавові трубки можуть існувати", — розповів Каррер.

Місячні ями, або еліптичні кратери, які утворилися не від удару метеорита, а в результаті обвалення поверхні в підземні порожнечі, були одними з найпереконливіших доказів існування цих трубок. Понад 200 таких провалів було сфотографовано на поверхні Місяця, і вчені припускають, що вони можуть бути своєрідними "люками" у печерні канали. Аналогічні процеси відбуваються і Землі, коли верхня частина печери обвалюється і робить вхід до неї доступним із поверхні.

Каррер та його колеги вирішили з'ясувати, чи можливо картографувати приховану печеру за допомогою орбітальних радіолокаційних приладів із синтезованою апертурою (SAR). Спочатку вони випробували цей метод на двох наземних печерних системах – у Лансароті в Іспанії та у колодязі Бархаут у Ємені. В результаті їм вдалося створити 3D-реконструкції двох наземних печерних систем поблизу входів.

Тепер вченим належить випробувати свій метод на Місяці. У ході майбутніх досліджень це дозволить підтвердити існування лавових трубок на Місяці та вивчити його надра.

Нагадаємо, вчені розкрили ще одну таємницю місячних аномалій. Виявилося, що невдовзі після свого "народження", мільярди років тому, Місяць буквально "вивернувся навиворіт".

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