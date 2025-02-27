Таємниця "Червоної принцеси": в Китаї знайшли жінку з отруєними зубами

Це може свідчити про шаманський ритуал, спрямований на забезпечення безсмертя або пов’язаний із духовними віруваннями того часу.

Археологи виявили унікальні останки "Червоної принцеси Шовкового шляху" – жінки, зуби якої були покриті токсичною кіновар’ю.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Archaeological and Anthropological Sciences

В Китаї знайшли жінку з отруєними зубами / Фото: Фото з відкритих джерел

Це перший задокументований випадок використання цього мінералу для фарбування зубів у давнину. Знахідку зробили на кладовищі Шенджіндіан у Турпані, Китай, і датують її періодом 2200-2050 років тому, часами династії Західна Хань.

Кіновар – сульфід магнію, який відомий своєю токсичністю, але в багатьох давніх культурах його вважали сакральним мінералом. Дослідники виявили, що червону речовину нанесли на зуби за допомогою білкової основи, ймовірно, з тваринного походження.

Це може свідчити про шаманський ритуал, спрямований на забезпечення безсмертя або пов’язаний із духовними віруваннями того часу. Червоний колір у місцевих традиціях символізував вічність і трансцендентність.

Оскільки поклади кіноварі відсутні в Турпані, її, найімовірніше, привезли з інших регіонів Азії або навіть Європи, що підтверджує активну торгівлю по Шовковому шляху. Дослідники припускають, що жінка могла бути пов’язана з шаманськими практиками або використовувати кіновар у декоративних чи медичних цілях.