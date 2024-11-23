Таємниця "гравітаційної діри" в Індійському океані отримала пояснення

Вчені знайшли пояснення загадковій "гравітаційній діри" в Індійському океані, що десятиліттями не давала спокою науковцям.

Про це повідомило видання Live Science.

Це явище охоплює площу понад 3 мільйони квадратних кілометрів, розташовану на південний захід від Індії, де гравітація настільки слабка, що рівень моря в 106 метрів нижчий, ніж в інших частинах планети.

"Гравітаційну діру" було виявлено ще в 1948 році, але її природа залишалася незрозумілою до недавнього часу. Застосувавши 19 комп’ютерних моделей, міжнародна група дослідників вивчила рух земної мантії і тектонічних плит за останні 140 мільйонів років. Це дозволило з'ясувати, що виникнення аномалії пов’язане з загибеллю стародавнього океану Тетіс, який існував між континентами Лавразія та Гондвана.

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"Тетіс лежав на шматку земної кори, який прослизнув під Євразійську плиту під час розпаду Гондвани 180 мільйонів років тому. Коли це сталося, осколки кори занурилися глибоко в мантію. Приблизно 20 мільйонів років тому, коли ці фрагменти потрапили в найнижчі частини мантії, вони витіснили матеріал високої щільності, що походить від "африканської плями" — компактного міхура кристалізованої магми, у 100 разів вищого за гору Еверест, яка знаходиться під нею. Африка. Стовпи магми низької щільності піднімалися, щоб замінити щільний матеріал, зменшуючи загальну масу регіону та послаблюючи його гравітацію", - йдеться в повідомлені.

Хоча нові моделі дають перспективне пояснення, науковці ще планують перевірити свої гіпотези за допомогою додаткових даних.

Нагадаємо, жахливе дослідження точно спрогнозувало, скільки людей загине внаслідок зміни клімату до 2100 року.

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