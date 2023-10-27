Таємниця "Хуаніти": дослідники відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу (фото)

Мумія, відома як "Хуаніта" або "Крижана діва інків", була дівчиною з племені інків.

Дослідники змогли відтворити обличчя найвідомішої мумії Перу. Команда використала передові технології, зокрема 3D-реконструкцію обличчя, щоб створити погруддя з силікону.

Про це пише Phys.org.

Дівчина інків, відома як "Хуаніта" та "Крижана діва інків", була принесена в жертву під час ритуалу на вершині вулкана Ампато, що здіймається на висоті понад 6000 метрів над рівнем моря.

Її зріст становив 1,39 метра, а вага — 77 кілограмів. Дослідники з Університету Джона Гопкінса, які провели комп'ютерну томографію, припускають, що вона могла померти від сильного удару в праву потиличну частку.

Фото: phys.org

Оскар Нільссон, шведський археолог і скульптор, витратив близько 400 годин роботи на створення реалістичного обличчя. Щоб досягти цього, вони почали з отримання репліки черепа Хуаніти. Сканування тіла, дослідження ДНК і різні характеристики, такі як вік і колір обличчя, також мали вирішальне значення в процесі реконструкції.

Йоган Рейнгард, американський антрополог, який виявив Хуаніту 1995 року, висловив своє здивування від того, що нарешті побачив її обличчя після стількох років.

"Я думав, що ніколи не дізнаюся, як виглядало її обличчя, коли вона була жива. Тепер, за 28 років, це стало реальністю завдяки реконструкції Оскара Нільссона", - додав він.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

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