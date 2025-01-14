Таємниця імені Ісуса розкрита: чому з’явилася літера “H” у “Jesus H. Christ”

За словами Макклеллана, найбільш поширена теорія пов’язує літеру “H” з христограмами, які використовували ранні християни.

Фраза “Jesus H. Christ” давно викликає здивування, адже ніхто достеменно не знає, що означає літера “H”. Доктор Даніел Макклеллан, дослідник із Бірмінгемського університету, пояснив, що ця літера не має особливого значення, а виникла через давній жарт, пов’язаний із христограмами — символами, які скорочували ім’я Ісуса.

Про це пише Daily Mail.

За словами Макклеллана, найбільш поширена теорія пов’язує літеру “H” з христограмами, які використовували ранні християни. Наприклад, у грецькому написанні імені Χρίστος (Christos) використовували перші літери “X” (Хі) і “P” (Ро), створюючи символ, який можна зустріти навіть сьогодні. Інший приклад — христограма “IHS”, яка відображає перші три літери імені Ісуса в грецькій мові: йота (I), ця (H) і сигма (S).

Пізніше, у латинській транслітерації, сигма стала виглядати як “C”, через що христограма набула вигляду “IHC”. У XVI столітті буква “J” ще не використовувалася, і тому перші три літери імені Ісуса виглядали як “IHC”. Коли ж у XVII столітті букву “J” почали вживати повсюдно, “IHC” перетворилося на “JHC”.

Ім’я Ісус, за словами біблійних дослідників, є результатом перекладу. Справжнє ім’я Ісуса, ймовірно, було Єшуа — єврейське ім’я, яке в перекладі англійською звучить як Джошуа. Проте, коли Новий Заповіт писали грецькою мовою, ім’я було адаптовано як Ісус.

Макклеллан пояснює, що у середньовіччі деякі христограми перетворилися на невеликі жарти, які передавалися поколіннями. Літера “H” у “Jesus H. Christ” є наслідком такого жартівливого спотворення, яке з часом увійшло в культуру, але втратило свій початковий зміст.

Ці християнські символи використовувалися не лише у літературі, а й на монетах, релігійних артефактах і навіть татуюваннях, зберігаючи відголоски ранньої церковної історії.