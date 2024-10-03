Таємниця "небесного землетрусу": ніхто не може пояснити, що це за звуки (відео)

Деякі люди порівнюють дивний небесний гул з далеким пострілом з гармати або звуком поїзда, що наближається, але він ніяк не пов'язаний ні з військовими діями, ні з грозами.

У різних місцях по всьому світу люди багато разів чули дивний, гучний гомін, який начебто долинає з неба. Попри безліч свідчень, вчені досі не можуть пояснити природу цього явища та знайти джерело звуків.

Про це пише IFL Science.

У деяких місцях на Землі це явище відоме настільки давно, що отримало власну назву. В Індії цей небесний гул називають "гармати Барісала", в Японії — "ян", а в Бельгії він отримав ім'я mistpouffers, що в перекладі означає "туманна відрижка".

Упродовж сотень років такі звуки чули по всій території США. Їх часто описують як такі, що "мчать" або "розкочуються". Очевидці часто пов'язують їх із великими морозами чи землетрусами.

Особливо часто такі гучні звуки, що плескають, чують біля озера Сенека в штаті Нью-Йорк, за що місцеві жителі прозвали їх "гармати Сенека". Іноді ці звуки настільки гучні, що можуть деренчати вікна та двері. Про це розповідали мешканці Чарльстона, які пережили сильний землетрус у серпні 1886 року. За словами очевидцем, після основного підземного поштовху місто ще кілька тижнів трясли афтершоки, і весь цей час небо страшенно гуло.

Група вчених з Університету Північної Кароліни перевірила дані сейсмографів з 2013 року в ті тимчасові проміжки, коли десь на планеті люди чули "гармати Сенека", сподіваючись знайти взаємозв'язок між небесним гулом та сейсмічною активністю. Однак вони не знайшли жодних подій, які б збігалися із землетрусами. І хоча це надало докази відсутності причинно-наслідкового зв'язку між цими явищами, питання причини небесного гулу досі залишається невирішеною загадкою.

"Загалом ми вважаємо, що це атмосферне явище. Ми не думаємо, що воно спричинене сейсмічною активністю. Ми припускаємо, що воно поширюється через атмосферу, а не через землю", — розповів дослідник Елі Берд.

Після цього вчені зосередилися на прослуховуванні інфразвукових даних — низькочастотного звуку, який людське вухо не може вловити. Вони зафіксували сигнали тривалістю від 1 до 10 секунд, які збігалися з зареєстрованими випадками небесного гулу.

Це дозволяє вченим стверджувати, що хоча джерело звуків досі не встановлено, воно безперечно знаходиться в атмосфері нашої планети. Серед можливих причин дослідники називають ударну хвилю, яка виникає під час руху надзвукових літаків, цунамі та сильні шторми в океані, геомагнітні бурі та навіть вибух метеорів у верхніх шарах атмосфери. Але щоб розгадати цю таємницю, на вчених чекають ще довгі роки досліджень або неймовірне везіння випадково опинитися в епіцентрі небесного гулу.

Нагадаємо, на космічному кораблі NASA з'явився дивний звук. Астронавт Баррі Вілмор повідомив про те, що відбувається, центр управління польотами, але фахівці NASA поки не змогли пояснити природу сигналу.

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