Таємниця понівеченого тіла, знайденого у свинцевій труні під Нотр-Дамом, нарешті розгадана – фото

Реконструкція Нотр-Даму після пожежі 2019 року, яка серйозно пошкодила культовий собор, відкрила деякі частини споруди, які в іншому разі були б залишені в спокої.

Про це повідомляє BBC.

2022 року було виявлено дві свинцеві труни, поховані під навою Нотр-Даму, і експерти почали встановлювати, кому вони належали.

Завдяки латунній табличці на одній з домовин незабаром було встановлено, що одне з тіл належало Антуану де ла Порте, каноніку Нотр-Даму, який помер напередодні Різдва 1710 року у віці 83 років.

Експерти зазначили, що його скелет вказував на те, що він мав переважно сидячий спосіб життя і мав дуже хороші зуби, тоді як загадковий скелет у сусідній труні був зовсім протилежним – людина померла молодою і мала жахливі зуби і, схоже, схильність до верхової їзди. Це тіло прозвали "кавалером", оскільки його тазова кістка вказувала на те, що він був досвідченим вершником.

Одне з тіл належало каноніку Нотр-Даму, а інше – поету / Фото: Getty Images

Він помер у віці близько 30 років і страждав на "хронічну хворобу", яка зруйнувала більшість його зубів до моменту смерті, повідомляє The Guardian.

Очевидно, кінець життя цього чоловіка не був приємним або легким, але тепер відомо, хто він такий – це французький поет Йоахім дю Белле, який помер у віці близько 30 років 1 січня 1560 року. За життя він деякий час працював у Нотр-Дамі і був похований там, але його могила так і не була знайдена.

Його тіло мало сліди туберкульозу кісток шиї та голови, а також хронічного менінгіту, про що згадується в деяких творах поета. Він також мав деформацію черепа, яка могла бути спричинена носінням пов'язки на голові в дитинстві.

Свинцевий саркофаг 14 століття, знайдений у підлозі собору Паризької Богоматері в Парижі / Фото: Getty Images

Вміння їздити на коні має сенс, оскільки він дійсно їздив верхи з Парижа до Риму і провів там декілька років, де закохався у місцеву дівчину на ім'я Фаустина.

Підозрюють, що його могила була перенесена в якийсь момент після поховання, оскільки були попередні спроби знайти місце останнього спочинку поета, які не увінчалися успіхом, оскільки він був похований не там, де вказано в документах.

Відкриття Нотр-Даму заплановане на 8 грудня.

Нагадаємо, місце фінальної битви Наполеона шокувало археологів. Знахідка пролила світло на одну із найкривавіших битв в історії людства.

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