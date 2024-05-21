Таємницю будівництва єгипетських пірамід розгадано: сенсаційне відкриття вчених

Це відкриття вказує на тісний зв’язок між географією, кліматом, довкіллям і поведінкою людини в стародавньому Єгипті.

Науковці виявили стародавній рукав річки Ніл у Єгипті, який колись протікав поряд із понад 30 пірамідами. Це відкриття дозволяє зрозуміти, як стародавні єгиптяни перевозили величезні кам’яні блоки для будівництва пірамід.

Про це повідомляє Phys.org.

В опублікованому дослідженні вчених йдеться, що 64-кілометровий рукав річки, який протікав серед комплексу пірамід Гізи, протягом тисячоліть був схований під пустелею і сільськогосподарськими угіддями.

Існування цього водного шляху може пояснити, як саме єгиптяни будували піраміди в долині Нілу між 4700 і 3700 роками тому.

Археологи давно припускали, що єгиптяни використовували водний шлях для переміщення великогабаритних матеріалів для будівництва пірамід. Проте досі залишалися невідомими точне місце розташування, форма і розмір цього шляху.

Тепер міжнародна група дослідників використала радіолокаційні супутникові знімки і нанесла на мапу рукав річки, який вчені назвали Ахрамат (в перекладі з арабської – "піраміди"). За допомогою радара дослідники проникли під поверхню піску і створили зображення прихованих об'єктів, включно зі стародавніми річками і спорудами.

Опубліковане в журналі Communications Earth&Environment дослідження підтверджує наявність річки завдяки польовим дослідженням та аналізу кернів відкладень. Як припускають науковці, ця могутня річка поступово покривалася піском від початку сильної посухи близько 4200 років тому. Піраміди Гізи були розташоані на плато приблизно за 1 км від берега річки.

Як розповів провідний автор дослідження Еман Гонейм з Університету Північної Кароліни, у багатьох пірамід була "церемоніальна доріжка". Вона вела до храмів долини, які слугували гаванями. Це свідчить про ключову роль річки у транспортуванні будматеріалів і робітників, необхідних для зведення пірамід.

Багато матеріалів, доставлених із півдня, було б набагато легше транспортувати водою, аніж сушею, додала співавторка дослідження Сюзанна Онстайн з Університету Мемфіса.

Стародавні єгиптяни могли використовувати береги річки як місце, де приймали похоронну процесію фараонів перед тим, як їхні тіла переміщали в піраміди для поховання. Також річка могла вплинути на вибір місця розташування пірамід у різні епохи.

Це відкриття вказує на тісний зв’язок між географією, кліматом, довкіллям і поведінкою людини в стародавньому Єгипті.

До слова, раніше вчені в Австралії відтворили зовнішність загадкової єгипетської мумії.

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