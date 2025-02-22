Таємницю обезголовленого тіла з ірландських боліт розкрито: вчені шокували подробицями

Знайдене в болотах Ірландії тіло дівчини настільки добре збереглося, що важко повірити, що йому понад дві тисячі років.

Страшна знахідка, яку назвали "жінка з Баллімакомбс Мор", стала одним із найважливіших археологічних відкриттів на острові Ірландія. Останки збереглися настільки добре, що поліція Північної Ірландії розпочала розслідування справи про вбивство, поки тести не показали, що знайденому тілу понад 2000 років.

Про це пише Mirror.

Стародавні людські останки знайшли у болоті у графстві Деррі у 2023 році. Вчені встановили, що тіло, швидше за все, належало дівчині 17–22 років, зростом близько 170 см, яка жила в період залізного віку (4–1 ст. до н.е.). На шийних хребцях жінки виявили сліди порізів, що вказують на навмисне обезголовлення як можливу причину смерті. Вчені вважають, що дівчині могли відрубати голову під час ритуалу жертвопринесення.

Попередні дослідження Університету Квінс у Белфасті передбачали, що останки могли належати хлопчику-підлітку, який помер 2–2,5 тисячі років тому. Однак новий остеоархеологічний аналіз показав, що тіло належить молодій жінці.

Серед останків також був виявлений плетений виріб з рослинного матеріалу, і в даний час Національний музей Північної Ірландії працює зі спеціалістами, щоб визначити, що це може бути за артефакт.

Ейлін Мерфі, професор археології у Школі природного та штучного середовища в Квінсі, провела остеологічний аналіз, який надав біологічний профіль жінки та причину її смерті.

"Для мене було честю провести остеологічний аналіз цих важливих, але також дуже зворушливих археологічних людських останків. Як і у випадку з багатьма тілами епохи залізної доби, знайденими в болотах Ірландії, молода жінка померла вкрай жорстокою смертю", — розповіла професор.

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Вона уточнила, що дівчині спочатку перерізали горло і лише потім відрубали голову. У статті йдеться про те, що "жінка з Баллімакомбс Мор" — це не перше тіло зі слідами ритуального людського жертвопринесення, знайдене в болотах Ірландії.

На тілі, відомому як "старий Кроган", виявленому в графстві Оффалі, було прорізано отвори у верхній частині рук, через які, як вважають, були протягнуті мотузки, щоб утримувати його. Крім того, все тіло було ісколоте ножем, перш ніж чоловіка вбили, розрубавши навпіл.

Ще одне відоме стародавнє тіло зі слідами ритуального вбивства — "чоловік із Клонікавана", виявлений у графстві Міт. Цю людину вбили трьома ударами сокири по голові, а потім випатрали нутрощі.

Нагадаємо, в Італії археологи виявили стародавнє "місто мертвих", вік якого становить майже 3000 років. Монументальний некрополь залізної доби датується IX-VI століттями до зв. е.

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