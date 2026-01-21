Таємнича евакуації з МКС: 4 астронавтів доправили до лікарні, а NASA відмовчується

Екіпаж місії Crew-11: астронавти Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї / © Associated Press

Реклама

Минулого тижня з Міжнародної космічної станції в терміновому режимі на Землю доправили чотирьох астронавтів. Операція стала першою в історії МКС медичною евакуацією екіпажу, яку провело NASA. Після приземлення астронавтів вертольотом доправили до лікарні для проходження додаткових медичних обстежень. Водночас подробиці щодо стану одного з членів екіпажу, у якого виявили захворювання, наразі не розголошуються.

Про це пише Futurism.

Невідома хвороба одного з членів екіпажу Міжнародної космічної станції змусила NASA вдатися до термінової медичної евакуації астронавтів з орбіти. На Землю повернулися четверо учасників місії, унаслідок чого постійний склад екіпажу МКС скоротився до мінімально необхідних трьох осіб.

Реклама

Попри те, що проблеми зі здоров’ям виникли лише в одного астронавта, ім’я якого наразі не розкривають, усі четверо членів місії Crew-11 були змушені достроково завершити свою роботу на станції. Їхнє повернення планувалося лише на середину лютого, однак фактично вони приземлилися 15 січня.

Що зі станом здоров’я астронавтів?

Як повідомили в NASA, після повернення на Землю астронавтів вертольотом доправили до лікарні в Сан-Дієго для проведення додаткових медичних оглядів. Згодом усіх членів екіпажу перевезли до Космічного центру імені Джонсона в Г’юстоні, де вони проходять реабілітацію та подальші обстеження.

У космічному агентстві США заявили, що стан здоров’я всіх астронавтів залишається стабільним, водночас подробиці щодо характеру захворювання вирішили не оприлюднювати.

Серйозні медичні інциденти на МКС трапляються вкрай рідко

Такий інцидент є надзвичайно рідкісним і ще раз демонструє складність надання медичної допомоги в умовах космосу. На орбіті, за сотні кілометрів від поверхні Землі, можливості для спеціалізованого лікування вкрай обмежені.

Реклама

Хоча астронавти проходять базову медичну підготовку для реагування на надзвичайні ситуації на борту МКС, вони не є професійними медиками і можуть виконувати лише обмежений перелік дій під дистанційним контролем лікарів на Землі.

За даними вчених NASA, серйозні медичні інциденти на МКС трапляються вкрай рідко. Це перший випадок від 2000 року, відколи станція приймає екіпажі, коли знадобилася термінова евакуація астронавтів через хворобу.

Дослідження також свідчать, що найпоширенішими проблемами зі здоров’ям у космосі залишаються подразнення шкіри, закладеність носа, порушення сну та травми, отримані під час польоту. Окрім цього, тривале перебування в умовах мікрогравітації впливає на зір та артеріальний тиск астронавтів.

Наразі, після першої за багато років надзвичайної медичної ситуації на МКС, залишається незрозумілим, чи стане відомо громадськості більше деталей про цей інцидент.

Реклама

Нагадаємо, 15 січня екіпаж Crew-11 у складі Майка Фінка, Зени Кардман, Кімії Юї та Олега Платонова несподівано повернувся на Землю після 167 днів перебування на МКС, приводнившись біля Сан-Дієго. Причиною першої в історії станції медичної евакуації стала хвороба одного з астронавтів, ім’я та діагноз якого NASA не розголошує з міркувань конфіденційності. Хоча ситуація не була критичною, адміністрація агентства вирішила перервати місію через неможливість повноцінного лікування в космосі.