Галілейське море

Величезний кам’яний монумент, що спочиває на дні Галілейського моря, заскочив археологів зненацька своїми розмірами та незрозумілим походженням. Ця конусоподібна споруда важить понад 60 000 тонн і може датуватися тисячоліттями тому, ймовірно, маючи зв’язок із поселеннями раннього бронзового віку.

Про це пише Daily Galaxy.

Знахідка була зроблена під час геофізичної зйомки ізраїльськими дослідниками, які спочатку вивчали осадові відкладення. Скануючи дно за допомогою гідролокатора, вони натрапили на величезну груду каміння, що різко піднімалася над пласким підводним ландшафтом.

Об’єкт має ширину близько 70 метрів та висоту 12 метрів. Як зазначає Міжнародний журнал морської археології, споруда зведена з базальтових валунів, викладених у формі чіткого конуса.

Ретельне дослідження із залученням водолазів підтвердило, що це не природне утворення, а результат свідомої діяльності людини. Валуни довжиною до 1 метра не мають слідів обробки чи різання, проте вони укладені за чітким планом.

«Тщательне дослідження за допомогою підводного плавання показало, що споруда складається з базальтових валунів без видимої схеми будівництва», — зазначають автори звіту. Проте дані гідролокатора підкреслюють масштабність проєкту, який за вагою можна порівняти з найпотужнішими сучасними військовими кораблями.

Науковці припускають, що об’єкт міг мати церемоніальне або поховальне призначення. Доктор Іцхак Паз із Університету Бен-Гуріона порівнює споруду з ранніми похованнями в Європі, що відносить її до раннього бронзового віку.

«Це найпотужніше і найбільш укріплене місто в цьому регіоні та, по суті, у всьому Ізраїлі», — коментує дослідник, натякаючи на можливий зв’язок із розташованим неподалік давнім містом Бейт-Йера.

Як монумент опинився під водою

Вчені переконані: пам’ятник не завжди був затоплений. Професор Шмуель Марко з Тель-Авівського університету стверджує, що каміння доставляли з відстані понад півтора кілометра. Сьогодні основа споруди похована під шаром піску товщиною 2-3 метри, який накопичувався століттями.

Аналіз швидкості накопичення осадів дозволяє припустити, що вік об’єкта становить від 2000 до 12000 років. Це відкриття заповнює прогалини в історії регіону та вкотре доводить, що давні цивілізації володіли технологіями для реалізації надскладних будівельних проєктів.

