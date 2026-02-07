Таємнича вм’ятина під Австралією: вчені розкрили аномалію в магнітному полі Землі

Австралійська магнітна аномалія / © CSIRO

У Північній території Австралії вчені зафіксували незвичну «вм’ятину» у магнітному полі Землі — масштабну аномалію, форма якої нагадує контури країни. Нове моделювання показало, що цей підповерхневий магнітний сигнал приховує детальні відомості про давню геологічну будову континенту.

Про це повідомило видання Live Science.

Йдеться про так звану Австралійську магнітну аномалію — локальну зміну магнітного поля, пов’язану з властивостями гірських порід і мінералів у земній корі. За словами керівника дослідження Клайва Фосса з CSIRO, магнітні дані дозволяють фактично «зазирнути» під поверхню Землі й побачити геологічну будову, яка інакше залишалася б прихованою.

Гірські породи з моменту формування фіксують напрямок магнітного поля планети, створюючи так звану магнітну пам’ять. Аналіз цих сигнатур допомагає науковцям відтворювати події далекого минулого — навіть з урахуванням змін магнітного поля та тектонічних зсувів, які могли спотворити первинну картину.

Для нового дослідження команда використала дані аеромагнітного обстеження Бонні-Велл, проведеного ще 1999 року. Літаки з магнітометрами тоді облетіли Північну територію за регулярною сіткою, однак попередні карти не завжди чітко передавали сигнали. Ситуацію змінило нове моделювання: алгоритм, розроблений доктором Аароном Девісом, дозволив отримати чистіші й узгодженіші зображення магнітних структур.

У результаті вчені зафіксували тонкі магнітні шари, приховані розломи, складки та улоговини, які не виявлялися традиційними методами. Попередньо встановлено, що західна межа аномалії виходить на поверхню у формації Хетчес-Крік — породах віком від 2,5 до 1,6 мільярда років.

Дослідники наголошують: детальне картографування цієї магнітної аномалії може не лише розширити уявлення про геологічне минуле Австралії, а й відкрити нові можливості для пошуку родовищ корисних копалин, що має практичне значення для держави та бізнесу.

Нагадаємо, під тримильним шаром антарктичного льоду ховається рельєф, про який наука досі мала лише приблизні уявлення. Тепер — завдяки новому методу картографування — дослідники отримали найдетальнішу на сьогодні цифрову карту континенту «під льодом». Вчені вже знайшли десятки тисяч невідомих структур.