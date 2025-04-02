Таємниче хмарне кільце: супутник NASA зафіксував унікальне явище в океані

Таємниче хмарне кільце / © NASA

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Супутник NASA Terra майже ідеально кругле хмарне кільце діаметром 450 км, що утворилося в Тихому океані у 2014 році.

Про це повідомило видання Live Science.

Знімок, зроблений ще у 2014 році, лише зараз став відомим широкій публіці, і вчені нарешті пояснили його походження.

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Як виявилося, це рідкісне явище — конвективний осередок Релея-Бенара, що утворився через підйом теплого повітря та його подальше охолодження. Зазвичай такі хмари формують шестикутні структури або сітчасті візерунки, але тут вони виявилися ізольованими та набули форми ідеального кільця.

Вчені припускають, що причиною могли стати локальне перегрівання води або теплі потоки повітря над островом. Охолоджене дощем повітря розтікалося, стикалося з теплими масами — і в результаті утворився гігантський хмарний «бублик».

На знімку також помітний металевий блиск океану — це сонячний відблиск, який підкреслив містичність сцени. Подібні явища фіксуються вкрай рідко, що робить цей знімок справжньою знахідкою для науки.

Нагадаємо, вчені створили унікальний 3D-принтер зі штучним інтелектом, який друкує їжу.