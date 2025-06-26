Таємничі ритуали предків: в Польщі знайшли найстаріший в світі бумеранг

У Польщі знайшли бумеранг віком 40 тисяч років

Уявіть собі: вам до рук потрапляє предмет, якому 40 тисяч років. Це не просто стародавній артефакт, а витончено вирізаний бумеранг з бивня мамонта, знайдений у польській печері. Поруч — фаланга людського пальця. Разом ці знахідки відкривають завісу над таємничими доісторичними ритуалами, які могли існувати задовго до появи перших цивілізацій.

Про це пише IFLScience.

Бумеранг віком 40 000 років

Близько 42 000 років тому Homo sapiens у Європі пережив своєрідний «доісторичний Ренесанс», відомий як Оріньяцька культура. Цей період відзначився появою дивовижних витворів мистецтва та витончених інструментів. Серед найвражальних знахідок — імовірно, найстаріший у світі бумеранг, майстерно вирізаний з бивня мамонта. Його виявили в печері Облазова у Польщі ще 1985 року.

«Ця знахідка є незвичайною для європейського палеолітичного періоду, оскільки вважається, що мисливці-збирачі з поміж аборигенів винайшли перші бумеранги тисячі років тому як іграшки та зброю для виживання у складних умовах Австралії», — зазначають автори нового дослідження.

Проте, якщо найстарішим австралійським бумерангам близько 10 000 років, то польська реліквія датується періодом від 42 290 до 39 280 років тому.

Артефакт дуже схожий на так званий квінслендський бумеранг, який не повертається до того, хто його кинув. Експериментальні симуляції показали, що він поводиться аналогічно. Хоча раніше цей предмет датували приблизно 18 000 років тому, нові дослідження підтвердили його походження з раннього Оріньяку, що робить його найдавнішим відомим бумерангом у світі.

Автори дослідження також підкреслюють, що більшість бумерангів Кам’яного віку виготовлялися з дерева, але цей екземпляр унікальний своєю композицією з бивня.

Загадкові ритуали Кам’яного віку

Поруч із бумерангом археологи виявили людську фалангу пальця, а також кам’яні артефакти, типові для Оріньяцької культури.

«Було висловлено припущення, що людські рештки та бумеранг могли бути частиною шаманського ритуалу», — пишуть дослідники.

Цю інтерпретацію підтверджує стародавній наскельний живопис по всій Європі, що зображує людські руки з відсутніми пальцями.

«Ми знаємо з австралійських культур аборигенів сьогодення, що існує своєрідний ритуал відрізання пальців. Це змусило археолога, який розкопував місце, думати, що це ритуальний об’єкт, а не мисливська зброя», — розповіла співавторка дослідження, професорка Сара Таламо.

Цю ідею підтверджує і той факт, що в Облазовій печері не було знайдено інших предметів з бивня, що вказує на те, що бумеранг не був виготовлений на цьому місці, а був принесений звідкись, що свідчить про його високу цінність.

Професор Павел Вальде-Новак, також співавтор дослідження, зазначив, що бумеранг був знайдений серед розкиданих валунів (кожен вагою близько 60 кілограмів), які були принесені в печеру з русла річки. «У цьому скупченні валунів також були об’єкти виняткової важливості для палеолітичних людей — прикраси з ікол арктичної лисиці, імовірно свистки зі скам’янілих мушель Conus (які були оброблені), кам’яні артефакти з порід, що зустрічаються на відстані до 300 кілометрів, та охра», — сказав Вальде-Новак.

«Таке поєднання елементів у цьому скупченні слід розглядати як доказ ритуалів ранніх Homo sapiens, а не лише як свідчення знання метальної зброї, такої як бумеранг», — додав він.

Проте, як зазначає Таламо, ці висновки викликають низку питань щодо природи цих таємничих практик.

«Якщо це був ритуал, ми повинні були б знайти такі бумеранги по всій Європі… але інших місць з подібним бумерангом знайдено не було. Отже, чому у нас немає інших подібних об’єктів у цей період часу? Єдина відповідь, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що ми недостатньо розкопали місць», — зазначила Сара Таламо.

Нагадаємо, череп «людини-дракона», знайдений у 1930-х роках у Харбіні, нарешті розкрив свою таємницю. Вчені довели, що це один із найближчих родичів Homo sapiens