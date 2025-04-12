Таємничі спалахи чорної діри здивували вчених: що відомо науці

Гігантська чорна діра пробуджується з повторюваними рентгенівськими спалахами / © ESA

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Міжнародна група вчених зафіксувала унікальне явище — пробудження сплячої надмасивної чорної діри в галактиці SDSS1335+0728, що розташована у сузір’ї Діви. Її раптова активність, зафіксована в 2019 році, досі ставить перед астрономами нові загадки.

Про це повідомило видання ESA.

Після десятиліть спокою чорна діра раптово активувалась наприкінці 2019 року, породивши яскраве світіння у центрі галактики, яке отримало назву «Анскі».

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У 2024 році дослідники виявили рентгенівські спалахи, які відбувалися майже з однаковим інтервалом — це явище називають квазіперіодичними виверженнями (QPE). Проте характер спалахів здивував науковців: вони були довшими та яскравішими за будь-які раніше зафіксовані. Це ставить під сумнів наявні теорії щодо їх походження.

Наразі вчені припускають, що акреційний диск навколо чорної діри міг утворитися не внаслідок розпаду зорі, а через газ, захоплений із навколишнього простору. У такому випадку рентгенівські спалахи можуть виникати через потужні зіткнення в диску, спричинені невеликим небесним тілом, яке періодично проходить крізь нього, порушуючи структуру обертового матеріалу. Подальше дослідження феномену може здійснити гравітаційно-хвильова обсерваторія LISA.

Нагадаємо, NASA оголосило конкурс для всіх охочих на $3 млн.