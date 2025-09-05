Таємничий міжзоряний об’єкт у Сонячній системі: з’явилися нові дивовижні зображення

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS / © Gemini Observatory / Facebook

Вчені з обсерваторії Gemini South у Чилі отримали найчіткіші зображення таємничого міжзоряного об’єкта, що летить Сонячною системою. Цей космічний гість має назву 3I/ATLAS і зараз мчить до Сонця зі швидкістю 221 000 км/год.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Нові зображення показують одну особливість, яка може нарешті покласти край спекуляціям щодо того, чи є об’єкт інопланетним космічним кораблем.

Зображення, отримані 27 серпня, коли об’єкт перебував на відстані приблизно 380 млн км від Землі, є одними з перших різнокольорових зображень 3I/ATLAS.

© Gemini Observatory / Facebook

Вони показують щільне крижане ядро, оточене широким ореолом газу та пилу, відомим як кома. Та найголовніше, вони також показують, що об’єкт має довгий хвіст, який тягнеться позаду 3I/ATLAS у напрямку, протилежному від Сонця.

© Gemini Observatory / Facebook

«Ці нові зображення дуже чітко демонструють, що 3I/ATLAS — це комета», — повідомив доктор Марк Норріс, астроном з Ланкаширського університету.

За його словами, що ближче комета підходить до Сонця і що більше тепла вона отримує, то більшими та яскравішими стають ці особливості.

«Ранні зображення показали ознаки кометної активності, але активність була досить слабкою, поки вона перебувала далеко від Сонця. У міру наближення 3I/ATLAS до Сонця він усе більше заливається сонячним світлом, що збільшує кількість речовини, які виділяються з комети, а отже, значно збільшує кому та хвіст комети», — пояснив науковець.

Цікаво, що лід і пил, з яких складається 3I/ATLAS, загалом схожі на ті, що містяться в кометах нашої Сонячної системи, з кількома важливими відмінностями.

«3I/ATLAS має багату на CO2 атмосферу з меншою кількістю води, ніж більшість комет, які утворилися у нашій системі. Це може свідчити про те, що вона сформувалася далеко від батьківської зірки. Лід утворюється в ранніх планетних системах, випадаючи з газу у вигляді снігу. Водяний лід утворюється ближче до зірки, а вуглекислий лід — далі», — зазначив доктор Метью Джендж, планетолог з Імперського коледжу Лондона.

Це дає вченим цікаве розуміння процесів формування планет, що відбуваються навколо далеких зірок.

«Кожна міжзоряна комета є посланцем з іншої зоряної системи, і вивчаючи їхнє світло та колір, ми можемо почати розуміти різноманітність світів поза нашим власним», — наголосив Брайс Болін, науковий співробітник Eureka Scientific, який був частиною команди, що отримала нові зображення міжзоряного об’єкта.

Нагадаємо, після того, як астрономи зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який прямує до нашої Сонячної системи, його незвичайна поведінка та властивості викликали чимало запитань. Дехто навіть припускав, що він може бути штучним об’єктом, запущеним позаземною цивілізацією.