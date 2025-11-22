Таємничий об’єкт десятиліттями супроводжує Землю: що про нього відомо

Планета Земля / © Pixabay

Біля Землі вчені виявили таємничий об’єкт, який ще від 1960-х років супроводжує нашу планету. Невелику скелю вирішили визнати квазісупутником і дали їй назву PN7.

Про це відкриття пише Daily Galaxy з посиланням на статтю, опубліковану в Research Notes of the American Astronomical Society.

На відміну від Місяця, цей об’єкт не пов’язаний гравітацією з нашою планетою. Об’єкт PN7 здійснює незвичайний рух — іноді випереджає Землю, а іноді відстає від неї, обертаючись разом із нашою планетою навколо Сонця.

Pan-STARRS на Гаваях першим виявив PN7, який доповнив перелік тіньових супутників Землі — космічних «автостопників», які ділять із нашою планетою її орбіту.

Деякі з цих квазісупутників залишаються стабільними протягом століть, а інші видаляються вже через кілька десятиліть, під дією гравітаційних сил Сонця та Землі.

«Ці швидкоплинні відвідувачі є крихітними, крихкими і, як відомо, їх важко помітити», — зазначив Григорій Федорець, астроном з Університету Турку у Фінляндії.

Наразі підтверджено лише кілька таких об’єктів, кожен з яких існує менше року, перш ніж гравітація звільняє його з-під свого впливу.

Дослідники припускають, що ці квазісупутники можуть бути залишками астероїдів, зачеплених величезною гравітацією Юпітера, фрагментами поверхні Місяця або навіть залишками хаотичного формування ранньої Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше марсохід Perseverance знайшов дивний валун біля краю кратера Джезеро, який, ймовірно, прибув на Червону планету з іншого місця Сонячної системи.