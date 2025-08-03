Таємничий об’єкт наближається до Землі: вчені згадали страшне пророцтво Гокінга

Стівен Гокінг / © Reuters

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Застереження Стівена Гокінга щодо небезпеки контакту з інопланетними цивілізаціями знову опинилось у центрі уваги. Вчені попереджають: до Землі наближається таємничий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який може виявитися штучним і навіть ворожим космічним апаратом.

Про це пише видання Daily Mail.

Видатний теоретичний фізик, який помер у 2018 році, ще з початку 2000-х наполягав: активний пошук позаземного розуму — стратегічна помилка, яка може призвести до загибелі людства. За словами Гокінга, у випадку контакту високорозвинена цивілізація може легко колонізувати або знищити нас, як це неодноразово траплялося у земній історії під час зустрічей розвинених та примітивніших культур.

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«Історія зустрічей розвинених рас із менш розвиненими на Землі — не надто втішна. А там це буде взагалі інший біологічний вид. Ми повинні зберігати тишу», — казав Гокінг у 2004 році.

Його позиція полягала у тому, що варто лише слухати сигнали з космосу, а не передавати їх — адже ми не знаємо, хто почує.

Загадковий об’єкт вже прямує до Сонячної системи

Зараз ці побоювання підтримали деякі астрофізики, зокрема професор Гарвардського університету Аві Льоб. Він вважає, що нововиявлений об’єкт 3I/ATLAS, який на величезній швидкості наближається до Землі, має ознаки штучного походження. Вчені вказують на його аномальну траєкторію: він пролітає поблизу Венери, Марса і Юпітера, перш ніж наблизитись до Землі 17 грудня 2025 року — на відстань близько 223 мільйонів миль.

«Якщо наша гіпотеза вірна, наслідки можуть бути катастрофічними. У такому разі можуть знадобитись оборонні заходи — хоча вони можуть виявитися марними», — зазначив Льоб у своїй науковій роботі.

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Дехто порівнює потенційний контакт з інопланетянами з подіями колонізації Америки — зокрема з прибуттям Колумба, що обернулося трагедією для корінних народів.

Попередження, яке світ почав забувати

Гокінг неодноразово наголошував: будь-який контакт може бути небезпечним. У 2016 році, коли вчені виявили потенційно придатну для життя планету Gliese 832c, він закликав утриматись від відповіді на можливі сигнали.

«Ми можемо одного дня отримати сигнал із такого світу. Але чи варто відповідати? Я думаю, нам краще мовчати», — говорив фізик.

Науковці також згадують ще один концепт — так звану «пастку інтелекту» (intelligence trap). Це ситуація, коли надмірна впевненість у власному розумі призводить до фатальних рішень. Наприклад, спроба нав’язати контакт з невідомою цивілізацією може завершитись трагедією, якщо ми недооцінимо їхні можливості чи наміри.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стівен Гокінг ще за життя озвучив моторошний прогноз щодо майбутнього Землі і ці тривожні припущення частково підтвердилися з боку NASA. Проблеми, які окреслив Гокінг, уже сьогодні становлять реальну небезпеку для людства.