Таємничий об'єкт посилає на Землю дивні сигнали

Космос / © pixabay.com

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Астрономи виявили таємничий об’єкт, який посилає дивні сигнали з глибокого космосу. Імпульси радіохвиль та рентгенівського випромінювання тривають протягом двох хвилин кожні 44 хвилини.

Команда науковців опублікувала свої висновки про об’єкт, який отримав назву ASKAP J1832-0911, у середу, 28 травня, в журналі Nature, повідомляє Live Science.

Дивні повторювані сигнали були виявлені австралійським радіотелескопом Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) та рентгенівською обсерваторією Chandra NASA. Вони наразі не мають пояснення, і розгадка цієї космічної таємниці може відкрити новий тип фізики, вважають дослідники.

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«Цей об’єкт не схожий ні на що, що ми бачили раніше», — заявив провідний автор дослідження Енді Ванг, астроном з Університету Кертіна в Перті, Австралія.

За його словами, він може бути магнетаром (ядром мертвої зірки з потужними магнітними полями) або парою зірок у подвійній системі, де одна з двох є сильно намагніченим білим карликом (зіркою з малою масою наприкінці своєї еволюції).

«Однак навіть ці теорії не повністю пояснюють те, що ми спостерігаємо. Це відкриття може свідчити про новий тип фізики або нові моделі еволюції зірок», — наголосив науковець.

Об’єкт ASKAP J1832-0911 належить до рідкісних та екстремальних астрофізичних подій, які випромінюють промені радіохвиль, подібно до космічних маяків. Вперше вони були виявлені 2022 році, наразі астрономи каталогізували їх лише десять.

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На відміну від традиційних пульсарів, які утворюються нейтронними зірками та випромінюють радіосигнали кожні кілька секунд або мілісекунд, ці об’єкти випромінюють імпульси з інтервалами в хвилини або години — період, який раніше вважався неможливим.

Причина виникнення сигналів та те, як вони можуть вмикатися та вимикатися через тривалі та регулярні проміжки часу, стало загадкою для астрономів.

Астрономи вважають, що виявлення об’єкта, який одночасно випромінює радіохвилі та рентгенівські промені, може дати їм цінну підказку щодо того, що їх породжує, оскільки будь-яка теорія, яка пояснює цей об’єкт, тепер повинна враховувати обидва типи випромінювання.

Нагадаємо, раніше астрономи зробили унікальне відкриття — ізольовану карликову галактику, яка отримала назву «Їжак».

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