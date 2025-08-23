Таємничий об’єкт у сусідній галактиці приголомшив астрономів: подробиці

Всесвіт / © pixabay.com

Реклама

Астрономи виявили унікальний об’єкт у галактиці NGC 4945, розташованій за 11 мільйонів світлових років від Землі. Незвичайне джерело енергії отримало назву Punctum і вже змусило наукову спільноту говорити про новий тип космічних явищ.

Про це пише Live science.

Що відомо про Punctum

Punctum зафіксували випадково за допомогою радіотелескопу ALMA під час спостережень активного ядра галактики NGC 4945. Об’єкт виявився настільки яскравим у міліметровому діапазоні, що перевершує відомі магнетари та мікроквазари.

Реклама

«За межами областей із надмасивними чорними дірами Punctum справді потужний», — розповіла керівниця дослідження, астрономка Єлена Шабловінська.

За її словами, об’єкт демонструє дивовижно впорядковане магнітне поле, що робить його унікальним серед відомих джерел випромінювання.

Чому це відкриття особливе

Punctum не вписується у жодну з існуючих категорій космічних об’єктів. Він компактний, надзвичайно яскравий і стабільний. Його природа досі невідома: чи це магнетар у незвичному середовищі, чи залишок супернової, чи абсолютно новий клас астрофізичних тіл.

Що далі

Астрономи планують продовжити дослідження об’єкта за допомогою ALMA та космічного телескопа Джеймса Вебба. Високоточні спостереження можуть дати відповідь на питання, що приховує Punctum, і чи стане він початком відкриття нового розділу у вивченні Всесвіту.

Реклама

Нагадаємо, цьогоріч вчені виявили загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який рухається через Сонячну систему з надзвичайною швидкістю та незвичною траєкторією.

Деякі вчені вважають, що він може бути не природним тілом, а створеним розумною цивілізацією — можливо, розвідувальним зондом іншопланетного походження.