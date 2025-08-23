- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 2 хв
Таємничий об’єкт у сусідній галактиці приголомшив астрономів: подробиці
Астрономи відкрили Punctum — загадковий феномен, потужність якого перевищує відомі магнетари та мікроквазари.
Астрономи виявили унікальний об’єкт у галактиці NGC 4945, розташованій за 11 мільйонів світлових років від Землі. Незвичайне джерело енергії отримало назву Punctum і вже змусило наукову спільноту говорити про новий тип космічних явищ.
Про це пише Live science.
Що відомо про Punctum
Punctum зафіксували випадково за допомогою радіотелескопу ALMA під час спостережень активного ядра галактики NGC 4945. Об’єкт виявився настільки яскравим у міліметровому діапазоні, що перевершує відомі магнетари та мікроквазари.
«За межами областей із надмасивними чорними дірами Punctum справді потужний», — розповіла керівниця дослідження, астрономка Єлена Шабловінська.
За її словами, об’єкт демонструє дивовижно впорядковане магнітне поле, що робить його унікальним серед відомих джерел випромінювання.
Чому це відкриття особливе
Punctum не вписується у жодну з існуючих категорій космічних об’єктів. Він компактний, надзвичайно яскравий і стабільний. Його природа досі невідома: чи це магнетар у незвичному середовищі, чи залишок супернової, чи абсолютно новий клас астрофізичних тіл.
Що далі
Астрономи планують продовжити дослідження об’єкта за допомогою ALMA та космічного телескопа Джеймса Вебба. Високоточні спостереження можуть дати відповідь на питання, що приховує Punctum, і чи стане він початком відкриття нового розділу у вивченні Всесвіту.
Нагадаємо, цьогоріч вчені виявили загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який рухається через Сонячну систему з надзвичайною швидкістю та незвичною траєкторією.
Деякі вчені вважають, що він може бути не природним тілом, а створеним розумною цивілізацією — можливо, розвідувальним зондом іншопланетного походження.