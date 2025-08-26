Таємничий сигнал з глибин Всесвіту: астрономи відкрили дивний об’єкт у сусідній галактиці

Космос / © Unsplash

Міжнародна група астрономів із Гарвардського університету, Смітсонівського центру астрофізики та Університету Макгілла (Канада) визначила джерело одного з найяскравіших швидких радіосплесків (FRB), зафіксованих у Всесвіті.

Сигнал FRB 20250316A, також названий RBFLOAT, уперше вдалося точно відстежити до його галактики-джерела — NGC 4141, розташованої всього за 130 мільйонів світлових років у напрямку сузір’я Великої Ведмедиці.

Що таке FRB

Швидкі радіосплески — це потужні вибухи радіохвиль тривалістю кілька мілісекунд. Їхня енергія може зрівнятися з роботою цілого мегаполісу, але вони зникають раніше, ніж людина встигне моргнути.

Зазвичай такі сигнали надходять із надзвичайно далеких куточків Всесвіту — на мільярди світлових років від Землі. Тому відносна “близькість” NGC 4141 робить відкриття унікальним.

Як знайшли джерело

FRB виявив канадський радіотелескоп CHIME, модернізований телескопами-аутригерами, розташованими по всій Північній Америці. Завдяки їм учені змогли визначити точне місце сигналу з надзвичайною точністю — “наче знайти монету на відстані 200 км”.

Після цього дослідники використали космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), щоб розглянути регіон у інфрачервоному діапазоні. Вони зафіксували слабке світіння, назване NIR-1. Його природа залишається загадковою — це може бути:

червоний гігант на завершальному етапі життя;

прихований магнетар, що втягує речовину від зірки-компаньйона;

або навіть “луна” самого спалаху FRB.

Теорії походження

Основними кандидатами на роль джерела сигналу залишаються магнетари — надщільні нейтронні зірки з екстремальними магнітними полями. Водночас учені не відкидають можливості інших екзотичних сценаріїв.

Популярною у науковій спільноті залишається й дискусія про те, чи можуть FRB бути штучними сигналами, створеними передовими інопланетними технологіями. Проте наразі жодних ознак “розумних” кодів у сплесках не виявлено.