Таємниці епохи Тюдорів: під школою виявили тунелі королівського палацу Генріха VIII

Палац Болье / © Суспільне надбання

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Під територією школи Нью-Холл у місті Челмсфорд у Великій Британії виявили ймовірні тунелі епохи Тюдорів, які можуть бути пов’язані з втраченим палацом Больє короля Генріха VIII. Відкриття вже привернуло увагу археологів, адже може допомогти краще зрозуміти історію однієї з найважливіших королівських резиденцій Англії XVI століття.

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Під час реставраційних робіт на заглибленій канаві, яку колись використовували для стримування худоби без порушення вигляду ландшафту, фахівці натрапили на вхід до підземного цегляного тунелю. Разом із підземним ходом було виявилено й низку історичних предметів, зокрема фрагменти кераміки, посуду, скляні пляшки та кістки тварин. Попередньо археологи припускають, що знахідки можуть датуватися епохою Тюдорів.

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Відкриття привернуло увагу учнів і педагогів школи Нью-Холл, яка нині розташована на території колишнього палацу Больє. Школярі, що вивчають історію, назвали знахідку особливо цікавою через загадкові підземні споруди.

«Тунелі особливо додають відчуття таємничості», — зазначила Анна.

Наразі дослідники встигли оглянути лише невелику частину підземної системи. Для чого саме використовувалися тунелі, поки невідомо. Історики розглядають версії, що вони могли вести до господарських приміщень, слугувати службовими проходами або бути частиною інфраструктури палацового комплексу.

Завідувачка історичного факультету школи Сара Гарсайд звернула увагу на добрий стан знайдених артефактів. За її словами, деякі предмети збереглися настільки добре, що це породжує нові запитання щодо їхнього походження та того, як вони опинилися під землею. Зокрема, підземні споруди могли використовуватися також для зберігання речей.

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До подальших досліджень залучили археологів та експертів з охорони культурної спадщини. Роботи триватимуть упродовж найближчих місяців.

Історія самого маєтку надає знахідці особливого значення. Наприкінці XV століття тут звели маєток Нью-Холл, який належав Томасу Болейну — батькові Анни Болейн, майбутньої другої дружини короля Генріха VIII. У 1517 році монарх придбав маєток і перетворив його на одну зі своїх королівських резиденцій.

Після масштабної реконструкції комплекс отримав назву Больє, що перекладається як «прекрасне місце». За часів Генріха VIII тут відбувалися бенкети, дипломатичні прийоми та мисливські заходи. Палац також мав великі сади, кухні, каплиці, королівські покої та численні службові приміщення.

Згодом значення резиденції поступово зменшилося, а значну частину споруд було знесено або перебудовано. Водночас окремі елементи історичного комплексу збереглися в сучасних будівлях школи Нью-Холл.

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Тепер дослідники сподіваються, що подальші розкопки допоможуть встановити точний вік тунелів, їхню протяжність і призначення.

Нагадаємо, в мамонтовій печері у США, яка рекордною довжиною та складною системою підземних ходів, знайшли незвичайних істот.

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