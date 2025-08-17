Таємниці місячних печер: що шукають там роботи-дослідники

Coyote III спускається в печеру тросовою системою / © Interesting Engineering

Вчені перевірили, як автономні роботи можуть досліджувати підземні лавові печери, які потенційно стануть притулком для майбутніх поселень людей на Місяці чи Марсі.

Про це розповідає Interesting Engineering.

Експеримент відбувся на острові Лансароте (Канарські острови, Іспанія), де знаходяться печери, подібні до підземних утворень на інших планетах. Протягом 21 дня кілька роботів проходили чотири етапи випробувань: від картографування території біля входу до печери до занурення у тунель на 235 метрів із побудовою тривимірної карти маршруту.

Лавові трубки — природні підземні тунелі, що утворюються після виверження вулканів. Вони можуть захищати від радіації, метеоритів та екстремальних температур, а також слугувати прихистком для можливого мікробного життя. Саме тому їх дослідження вважають ключем до майбутніх космічних місій.

Автономні роботи оточують вхід до лавової труби під час експериментальної розвідки печери. / © Interesting Engineering

Попри успіхи, випробування виявили й проблеми. Висока вологість заважала роботам працювати з георадаром, картографічні датчики давали збої, а автономна навігація залишилася складним завданням. У реальних умовах на Марсі чи Місяці апарати мають працювати без прямого керування людиною, що потребує складніших алгоритмів і стійкого зв’язку.

Вчені зазначають: попри труднощі, експеримент довів, що кооперативні групи роботів здатні виконувати завдання у важкодоступних середовищах. У майбутньому вони можуть прокладати шлях для людських місій, допомагаючи обирати безпечні місця для баз і, можливо, знаходити сліди життя за межами Землі.