Таємниці під водою: у Туреччині на дні водосховища знайшли пам’ятки віком 2,4 тисячі років

На сході Туреччини, у районі Еїль провінції Діярбакир, дослідники здійснили унікальне відкриття. На дні місцевого штучного водосховища виявлено археологічні пам’ятки, вік яких сягає приблизно 2,4 тисячі років. Ці історичні об’єкти тривалий час були повністю приховані під товщею води.

Про це пише TRT Haber.

Для вивчення затопленої спадщини до району Еїль прибули спеціалізовані команди підводного пошуку та рятування (SAK), які підпорядковуються командуванню жандармерії провінції. Водолази здійснили занурення та провели детальне відео- і фотознімання об’єктів, що опинилися на дні.

Дослідники наголошують, що район Еїль має колосальне історичне значення. За їхніми даними, ця територія «від античних часів до сьогодні була домівкою для багатьох цивілізацій», що робить виявлені підводні знахідки надзвичайно цінними для науки та вивчення стародавньої історії Близького Сходу.

Історія водосховища та перенесення святинь

Затоплення цієї місцевості не було природним катаклізмом. Будівництво масштабного водосховища у Діярбакирі розпочалося ще 1986 року, а остаточне заповнення чаші водою завершилося 1997 року. На сьогодні цей штучний об’єкт виконує стратегічну функцію — він є критично важливим джерелом як питної, так і технічної води для великого мегаполіса Діярбакир.

Історія збереження археологічних пам’яток у цьому регіоні перед затопленням була непростою. 1995 року влада встигла врятувати найважливіші релігійні об’єкти: гробниці пророків Хазрата Зулькіфля та Хазрата Ельяси були успішно перенесені на безпечний пагорб Небі Харун.

Проте далеко не всю культурну спадщину вдалося евакуювати із зони затоплення. Значна частина історичних об’єктів була змушена піти під воду.

Як підтвердили підводні команди під час нинішнього занурення, на дні водосховища досі зберігаються «деякі скельні гробниці, а також такі історичні споруди, як мечеть, медресе та хамам». Попри багаторічне перебування у водному середовищі, ці стародавні об’єкти продовжують зберігати свої контури, перетворившись на своєрідне підводне місто віком 2400 років.

