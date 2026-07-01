Таємниця 400 золотих монет розкрита через 30 років: скарб із морського дна розповів свою історію

Золоті монети та ювелірні вироби, знайдені на дні моря / © Британський музей

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Понад 400 золотих монет, знайдених на морському дні біля берегів Девону в Англії, нарешті розкрили свою таємницю. Після трьох десятиліть археологічних досліджень і роботи в архівах вченим вдалося ідентифікувати затонулий корабель.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

Усе почалося 1995 року, коли водолази Групи морської археології Південно-Заходу виявили несподівану колекцію монет і артефактів на глибині близько 18 метрів. Поряд із золотими монетами з морського дна підняли золоті прикраси, самородок чистого золота, кераміку, гармати, якорі та фрагменти дерева і мотузок. Місце загибелі корабля простяглося приблизно на 30 метрів уздовж дна, однак жодна з перших знахідок не давала відповіді на головне питання: яке саме судно тут затонуло?

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Керівник дослідницького відділу Британського музею Джеремі Гілл згадує перше враження від знахідки: «Відкриття африканського золота на морському дні біля берегів Девону стало приголомшливою знахідкою, яка породила стільки запитань про те, як воно там опинилося».

Олов’яна ложка вирішила все

Прорив у розслідуванні забезпечили два предмети, що здавалися куди менш вражаючими за золото. Аналіз показав: олов’яна миска та ложка, підняті з місця кораблетрощі, мають нідерландське походження. Паралельно морський історик Іен Фріел виявив в архівах документи з описом торговельного судна, вантаж якого майже точно збігається зі знайденими артефактами.

Так дослідники вийшли на «Дом ван Кейлен» — нідерландське торговельне судно XVII століття, що перевозило марокканське золото. Монети, які нині виставлені в Британському музеї, були відкарбовані на Берберському узбережжі Марокко з чистого західноафриканського золота.

9 000 дукатів — золотих марокканських монет

Дейв Парем, професор морської археології Борнмутського університету і редактор нової книги про це розслідування, розкрив подробиці вантажу «Дома ван Кейлена»: «Серед вантажу були 150 мішків гуміарабіку, 64 мішки калійної селітри, 320 козячих шкур і 9 000 берберських дукатів — золотих марокканських монет».

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За його словами, більшу частину вантажу вдалося підняти ще в XVII столітті, однак понад 400 монет пролежали на дні аж до 1995 року.

Частина великої торговельної мережі

Ідентифікація корабля вписує знахідку в ширший контекст торгівлі між Марокко і Північною Європою в XVII столітті. Як пояснює Британський музей, нідерландські купці обмінювали власні вироби на західноафриканське золото, яке надходило через Марокко, а потім переплавляли його на нідерландські монети — одну з провідних торговельних валют тієї епохи.

Серед знахідок — також марокканські прикраси XVI–XVII століть, які дослідники характеризують як рідкісні збережені зразки доби. Парем підкреслює, що відкриття проливає нове світло на багатство саадських шерифів і є матеріальним доказом морських зв’язків між Марокко, Нідерландами та Британією.

Багато таємниць залишається

Попри ідентифікацію судна, «Дом ван Кейлен» все ще зберігає чимало загадок. Жодного зображення корабля не збереглося, а його розміри можна лише приблизно оцінити за слідом на морському дні.

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«Щоб відповісти на запитання, знадобилася команда фахівців, які працювали спільно. Тепер можна розповісти історію про те, як нідерландський корабель із північноафриканським золотом на борту зазнав аварії біля берегів Англії. Вона нагадує нам, скільки ще всього чекає на своє відкриття на дні наших морів», — резюмував Джеремі Гілл.

Нагадаємо, раніше східній частині Норвегії археологи зробили одне з наймасштабніших відкриттів останніх років — понад 3000 срібних монет часів вікінгів.

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