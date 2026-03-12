Таємниця 500-річного образу: вчені ошелешили відкриттям про очі Діви Марії (фото)

Тільма з образом Гваделупської Богородиці / © Getty Images

Дослідники тільми (плаща) із образом Гваделупської Богородиці виявили в її очах 13 мікроскопічних фігур, які неможливо побачити без цифрового збільшення. Аналіз показує, що зображення нанесене без мазків пензля, а склад пігментів невідомий науці. Цей артефакт продовжує руйнувати раціональні теорії вчених.

Про це повідомляє Daily Mail.

Явище на зображенні Гваделупської Богородиці можна вважати дивом

Таємнича особливість, виявлена на одному з найвідоміших релігійних образів у світі, може не мати звичного наукового пояснення. Деякі дослідники навіть припускають, що це явище можна вважати дивом. Йдеться про тільму Гваделупської Богородиці — плащ, виготовлений із волокон кактуса, на якому, за християнською традицією, чудесним чином з’явилося зображення Діви Марії. Під час аналізу науковці заявили, що в оці образу виявили щонайменше 13 мікроскопічних людських фігур.

Ці відображення настільки крихітні, що їх можна розгледіти лише після значного цифрового збільшення. На думку дослідників, вони можуть зображати людей, які були присутні під час першої демонстрації реліквії у XVI столітті.

Після обробки знімків високої роздільної здатності дослідники також звернули увагу на те, що елементи обличчя, рук, одягу та плаща мають такий вигляд, ніби були нанесені одночасно — без попередніх начерків, виправлень або видимих мазків пензля.

«Зображення нашої пані Гваделупської було предметом численних технічних досліджень від 1751 року», — зазначили дослідники.

Вони підкреслили, що попри багаторічні спроби його вивчення, «жоден із результатів не дав переконливого наукового пояснення, яке й донині суперечить науці та людській логіці».

Образ зберігається на плащі — тільмі — Хуана Дієго, корінного мешканця Мексики, який прийняв християнство у XVI столітті. За його словами, 1531 року неподалік Мехіко йому явилася Діва Марія. Згідно з церковною традицією, зображення з’явилося на плащі раптово, коли Хуан Дієго показав його першому архієпископу Мехіко Хуану де Сумарраґі. Свідки цієї події були вражені побаченим, а сам артефакт згодом став однією з найшанованіших реліквій у Північній і Південній Америці.

Що помітили в оці Діви Марії на зображенні?

Подальші дослідження мікроскопічних відображень показали, що вони можуть містити щонайменше 13 людських постатей, відображених у оці Діви Марії зокрема тих, хто, за легендою, був присутній під час першого показу тільми.

Про ці висновки йдеться у звіті «Чудесне зображення нашої пані Гваделупської», підготовленому Католицькою церквою Святого Михаїла Архангела у штаті Техас. У документі узагальнено результати різних досліджень цієї реліквії, які проводилися протягом кількох століть.

Зображення в зіниці Богородиці

Тільму Гваделупської Богородиці називають «другою за значенням реліквією в історії»

Водночас тема знову активно обговорюється в Інтернеті. Деякі користувачі називають тільму Гваделупської Богородиці «другою за значенням реліквією в історії», поступаючись лише плащаниці Ісуса Христа.

«Я прочитав це тричі, і мій раціональний розум постійно вичерпує пояснення. Наука продовжує підтверджувати те, що віра знала давно. Але я все одно зберігаю віру в науку», — написав один із користувачів соцмережі X.

Водночас інші коментатори ставляться до таких тверджень скептично. Один із них зазначив: «Я майже впевнений, що художники XVI століття знали, як спотворюються зображення, коли вони відбиваються на вигнутих поверхнях».

Кольори без фарби на зображенні Богородиці

У 1936 році невеликий зразок волокна з плаща передали для аналізу нобелівському лауреату з хімії Ріхарду Куну. Після дослідження він повідомив, що пігменти не відповідають жодним відомим барвникам рослинного, тваринного чи мінерального походження. За результатами аналізу, хімічний склад фарбувальних речовин не вдалося визначити за класифікаціями пігментів, які були відомі на той час.

Зображення людей у зіниці Богородиці

У 1979 році дослідження повторили вже з використанням сучасніших технологій. Біофізик Філіп Серна Каллахан разом із мистецтвознавцем Джоді Б. Смітом провели аналіз за допомогою інфрачервоної фотографії. Вони створили високоякісні скани, які дозволили виявити деталі, непомітні для людського ока. Дослідники зосередилися на тому, як зображення взаємодіє зі світлом і як саме кольори розподіляються на тканині.

У результаті вчені заявили, що великі ділянки зображення мають незвично однорідний вигляд: кольорові області простягаються по тканині без характерних для традиційного живопису шарів фарби.

Крім того, інфрачервоні знімки показали, що пігменти по-іншому реагують на світло, ніж звичайні фарби, створюючи легкі зміни яскравості залежно від кута огляду.

На думку дослідників, технологію створення такого зображення складно пояснити традиційними художніми методами XVI століття. Тому питання про те, як саме були нанесені кольори, залишається відкритим.

Сам плащ виготовлений із грубих волокон кактуса магей — матеріалу, який зазвичай руйнується вже через кілька десятиліть. Проте ця тканина збереглася паротягом майже 500 років без суттєвих пошкоджень.

Розміри тільми становлять приблизно 1,5 на 0,9 м. Вона складається з двох шматків тканини, з’єднаних простим центральним швом. Попри тривалий вплив диму свічок, вологості, пилу та постійні дотики паломників, тканина залишилася неушкодженою.

Дослідження також показали, що матеріал має незвичну стійкість до комах і пилу, а кольори образу зберегли свою яскравість навіть після тривалого періоду без захисного покриття.

Копії зображення Богородиці псувалися, а оригінал залишався незмінним

У XVIII столітті художники створили дві копії цього зображення на подібній тканині з волокон кактуса, використовуючи найкращі художні техніки того часу. Однак обидві копії зіпсувалися вже через кілька десятиліть, тоді як оригінал залишився майже незмінним. Навіть спроби змінити зображення не дали результату. Зокрема, митці додавали декоративні елементи — корону та ангелів. Проте ці деталі з часом зникли, тоді як основний образ залишився недоторканним.

Дослідники також не змогли точно визначити, яким способом було створено саме зображення. На тканині не виявили ані мазків пензля, ані ескізів, ані залишків фарби.

Деякі науковці припускають, що кольори ніби розташовані трохи над поверхнею волокон, а не вбираються в тканину.

«За детального розгляду кольори зникають, і видно лише саму тканину», — зазначили дослідники.

Водночас скептики закликають не робити поспішних висновків. Частина науковців вважає, що незвичайні деталі можуть бути результатом обробки зображень або візуальних ілюзій, а не навмисно створених елементів.

Попри різні думки, тільма Гваделупської Богородиці й надалі викликає значний інтерес як у вірян, так і в науковців.

До слова, торік в Італії вибухнув скандал через «чудотворну» статую Діви Марії в Тревіньяно-Романо, яка від 2016 року нібито «плакала» кров’ю. Слідство та ДНК-експертиза, проведена у лютому 2025 року, довели, що червоні сліди на обличчі фігури належать опікунці статуї Джізеллі Кардіа. Жінка роками збирала з паломників величезні пожертви, заявляючи про пророцтва та «множення страв». Ватикан офіційно спростував надприродність цих явищ, а прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства.